Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

На Чернігівщині солдат-строковик вчинив самогубство

На місці події працюють правоохоронці, аби встановити причини самогубства
У військовій частині в смт Десна Чернігівської області вчинив самогубство солдат строкової служби.
На Чернігівщині солдат-строковик вчинив самогубство Фото: google.com

"Солдат строкової служби однієї з частин нашого Навчального центру вчинив самогубство під час несення вартової служби. Ніяких передвісників біди не було - військовослужбовець зробив чергову доповідь про порядок на службі та ... застрелився", -  повідомляє у Facebook прес-служба навчального центру "Десна", інформує "Українська правда".

Додамо, у Чернігівський області помер резервіст, який напередодні прибув на військові навчання "Північна фортеця". Оперативне командування просить учасників зборів бути уважнішими одне до одного, звертати увагу на поведінку та психологічний стан товаришів.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

08 08 2018 10:41
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Кримський татарин Аслан: Я ще відкрию чебуречну на Ай-Петрі із прапором Правого сектору

Кримський татарин Аслан: Я ще відкрию чебуречну на Ай-Петрі із прапором Правого сектору

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.