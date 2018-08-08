На Чернігівщині солдат-строковик вчинив самогубство

У військовій частині в смт Десна Чернігівської області вчинив самогубство солдат строкової служби.

"Солдат строкової служби однієї з частин нашого Навчального центру вчинив самогубство під час несення вартової служби. Ніяких передвісників біди не було - військовослужбовець зробив чергову доповідь про порядок на службі та ... застрелився", - повідомляє у Facebook прес-служба навчального центру "Десна", інформує "Українська правда".

Додамо, у Чернігівський області помер резервіст, який напередодні прибув на військові навчання "Північна фортеця". Оперативне командування просить учасників зборів бути уважнішими одне до одного, звертати увагу на поведінку та психологічний стан товаришів.