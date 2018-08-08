CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ військовій частині в смт Десна Чернігівської області вчинив самогубство солдат строкової служби.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Чернігівщині солдат-строковик вчинив самогубство
На місці події працюють правоохоронці, аби встановити причини самогубства
Фото: google.com
"Солдат строкової служби однієї з частин нашого Навчального центру вчинив самогубство під час несення вартової служби. Ніяких передвісників біди не було - військовослужбовець зробив чергову доповідь про порядок на службі та ... застрелився", - повідомляє у Facebook прес-служба навчального центру "Десна", інформує "Українська правда".
Додамо, у Чернігівський області помер резервіст, який напередодні прибув на військові навчання "Північна фортеця". Оперативне командування просить учасників зборів бути уважнішими одне до одного, звертати увагу на поведінку та психологічний стан товаришів.
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08 08 2018 10:41 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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