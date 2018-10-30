На Чернігівщині в будинку виявили мертвими жінку і двох її малолітніх дітей

У селищі Талаліївка Чернігівської області за місцем проживання виявили тіла матері і двох її малолітніх дітей (2 і 6 років).

Жінка покінчила життя самогубством шляхом повішення, повідомляє прес-служба поліції області.

Ознак присутності сторонніх осіб у приміщенні, а також тілесних ушкоджень у дітей не виявлено. Остаточну причину смерті матері і дітей встановлять за результатами судово-медичної експертизи.

Інших подробиць у поліції поки не уточнюють.

Нагадаємо, що в Києві жінка спочатку викрала у колишнього чоловіка, а потім втопила своїх двох малолітніх дітей в озері в Дарницькому районі столиці. Підозрювану затримали, пізніше суд заарештував її на два місяці. Жінці повідомлено про підозру у навмисному вбивстві.