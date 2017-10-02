На Чернігівщині військовий забив до смерті свого товариша

Сутичка сталася, коли солдати були у стані алкогольного сп'яніння

Наприкінці січня 2017-го року на Чернігівщині солдат до смерті забив свого товариша арматурою.

Солдат-контрактник не прибув на військову службу до частини. Його місце перебування і обставини зникнення були не відомі, повідомляє прес-служба військової прокуратури Центрального регіону України.

Прокуратурі вдалося розкрити зникнення солдата. Зокрема, слідчі дізналися, що до цього причетний інший військовий.

У прокуратурі зазначили, що вбивця "щиро покаявся та зізнався у вчиненому, при цьому вказавши місце перебування тіла загиблого".

За словами солдата, вони разом з товаришом вживали алкогольні напої, але, коли повертались в частину, у них виник конфлікт. Під час суперечки військовий ударив товариша арматурою по голові – той загинув на місці.

Щодо зловмисника відкрили кримінальне провадження, йому загрожує від 7 до 15 років перебування у неволі.

Нагадаємо, що в Луганській області троє російських найманців під час втечі з бойових позицій російських окупаційних військ розстріляли російського офіцера.