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На Чернігівщині застрелили левицю, яка втекла з цирку

Хижачка створювала реальну загрозу життю і здоров'ю громадян
У місті Прилуки, що на Чернігівщині, із цирку, який перебуває в місті на гастролях, утекла левиця і поранила одного з працівників закладу.
На Чернігівщині застрелили левицю, яка втекла з цирку Фото: ednist.info

Інцидент стався близько першої години ночі 15 березня. За словами адміністратор цирку, через недогляд персоналу клітка з дворічним хижаком вагою понад 100 кілограмів виявилася незамкненою, чим левиця відразу скористалася, повідомляє сектор комунікації обласної поліції.

Коли працівники намагалися загнати звіра назад, левиця кинулася на одного з них і вкусила за гомілку, пошкодивши великі судини. Після цього звір перестрибнув через паркан і пішов гуляти приватним сектором.

Згідно з повідомленням, правоохоронці залучили найдосвідченішого місцевого мисливця, щоб знешкодити небезпечну тварину. Левицю виявили в приватному господарстві. Хижачка напала на собаку і створювала реальну загрозу життю і здоров'ю громадян та поліцейських.

З дозволу власника садиби і власника левиці тварину застрелили з мисливської зброї.

Нагадаємо, що працівники зоопарку в столиці Чилі Сантьяго вбили двох левів, щоб врятувати чоловіка, який заліз до них у вольєр.

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16 03 2017 09:17
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