На Чернігівщині затримано зловмисників, які вкрали майже мільйон з банкоматів, - ФОТО

У Чернігівській області затримали групу злочинців, які зламували банкомати.

"Зловмисники оперували унікальним програмним забезпеченням, змусивши різні термінали видати їм шестизначну суму", - повідомляє прес-служба Національної поліції Чернігівської області.

Фото: cn.npu.gov.ua

Злочинці пошкоджували банкомати, отримували доступ до сервісного гнізда і, як повідомляють поліцейські, за допомогою унікального шкідливого програмного забезпечення давали команду на видачу готівки. Таким чином вони викрали майже мільйон гривень.

Фото: cn.npu.gov.ua

В даний час поліція продовжує комплекс заходів щодо встановлення та затримання спільників злочинців та вилучення речових доказів.

Фото: cn.npu.gov.ua

Правоохоронці підозрюють цю групу в декількох аналогічних крадіжках в різних районах області та ряді незавершених спроб крадіжок з банкоматів.

Нагадаємо, у Києві чоловік намагався розрахуватися в банку 300 тис. грн, які були надруковані на звичайному ксероксі.

