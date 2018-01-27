На Чернігівщині знайшли вріз у нафтопровід "Укрнафти"

У Чернігівській області знайшли вріз у нафтопровід компанії "Укрнафта".

"Ділки перекачували сировину в паливозаправні машини та реалізовували на "чорному" ринку. За висновками фахівців, порушення цілісності нафтопроводу могло призвести до виникнення надзвичайних ситуацій на об'єкті критичної інфраструктури", – повідомили в СБУ в суботу.

За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч. 1 ст. 292 Кримінального кодексу (пошкодження об'єктів магістральних нафто-, газо- і нафтопродуктопроводів).

У СБУ наголосили, що під час досудового слідства перевіряється можлива причетність до афери чиновників різних відомств.



Фото: ssu.gov.ua