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На Чернігівщині знайшли вріз у нафтопровід "Укрнафти"

Перевіряється причетність чиновників різних відомств
У Чернігівській області знайшли вріз у нафтопровід компанії "Укрнафта".
На Чернігівщині знайшли вріз у нафтопровід "Укрнафти" Фото: ssu.gov.ua

"Ділки перекачували сировину в паливозаправні машини та реалізовували на "чорному" ринку. За висновками фахівців, порушення цілісності нафтопроводу могло призвести до виникнення надзвичайних ситуацій на об'єкті критичної інфраструктури", – повідомили в СБУ в суботу.

За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч. 1 ст. 292 Кримінального кодексу (пошкодження об'єктів магістральних нафто-, газо-  і нафтопродуктопроводів).

У СБУ наголосили, що під час досудового слідства перевіряється можлива причетність до афери чиновників різних відомств.


Фото: ssu.gov.ua

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27 01 2018 23:23
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