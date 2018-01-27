CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Чернігівській області знайшли вріз у нафтопровід компанії "Укрнафта".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Чернігівщині знайшли вріз у нафтопровід "Укрнафти"
Перевіряється причетність чиновників різних відомств
Фото: ssu.gov.ua
"Ділки перекачували сировину в паливозаправні машини та реалізовували на "чорному" ринку. За висновками фахівців, порушення цілісності нафтопроводу могло призвести до виникнення надзвичайних ситуацій на об'єкті критичної інфраструктури", – повідомили в СБУ в суботу.
За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч. 1 ст. 292 Кримінального кодексу (пошкодження об'єктів магістральних нафто-, газо- і нафтопродуктопроводів).
У СБУ наголосили, що під час досудового слідства перевіряється можлива причетність до афери чиновників різних відомств.
Фото: ssu.gov.ua
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