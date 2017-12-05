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На члена НАЗК склали адмінпротокол, - поліція

Він не повідомив НАЗК про наявний у нього реальний конфлікт інтересів під час розгляду листа ГПУ
Працівники Департаменту захисту економіки Нацполіції за погодженням з Генпрокуратурою склали на члена НАЗК адмінпротоколи за порушення норм антикорупційного законодавства
На члена НАЗК склали адмінпротокол, - поліція

Про це інформує прес-служба Нацполіції.

Один із керівників НАЗК порушив вимоги статті 28 (Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів) закону "Про запобігання корупції". Він не повідомив НАЗК про наявний у нього реальний конфлікт інтересів під час розгляду листа ГПУ та в подальшому погодив проект рішення про відмову у повній перевірці декларацій одного з суддів Печерського районного суду Києва за 2015, 2016 роки.

Як встановили правоохоронці, саме цей суддя розглядав адміністративну справу та виніс відносно члена НАЗК за участю його захисника рішення, яким його було визнано невинуватим.

На члена Національного агентства з питань запобігання корупції складено адміністративні протоколи за ч.ч. 1,2 ст. 172-7 (Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів) КУпАП.

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12 05 2017 22:20
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