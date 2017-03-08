На чотирьох пляжах Києва знову можна купатися
"На пляжах "Пуща-Водиця" і "Чорторий" вивішено зелені прапори - купатися безпечно. На пляжах "Дитячий" і "Вербний" червоні прапори замінено на жовті - купатися не рекомендують. На решті київських пляжів залишаються червоні прапори: тимчасово купатися категорично не рекомендується", - повідомляє "LB.ua" з посиланням на "Плеса".
Як відомо, на всіх 11 офіційних столичних пляжах заборонили купатися.
Раніше центр громадського здоров'я МОЗ України оприлюднив карту, на якій зазначені не рекомендовані для купання пляжі і рекреаційні зони Києва та південних областей України.
Нагадаємо, що в Києві вода у Дніпрі перетворилась на зелену та слизьку рідоту. Зелену рідоту помітили кияни у районі центральних пляжів на Трухановому острові.
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