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На чотирьох пляжах Києва знову можна купатися

На інших пляжах купатися категорично не рекомендується
Комунальне підприємство "Плесо" 2 серпня дозволило купатися на чотирьох з 11 київських пляжів.
На чотирьох пляжах Києва знову можна купатися Жінки грають у покер на пляжі. Фото: Уляна Базар

"На пляжах "Пуща-Водиця" і "Чорторий" вивішено зелені прапори - купатися безпечно. На пляжах "Дитячий" і "Вербний" червоні прапори замінено на жовті - купатися не рекомендують. На решті київських пляжів залишаються червоні прапори: тимчасово купатися категорично не рекомендується", - повідомляє "LB.ua" з посиланням на "Плеса".

Як відомо, на всіх 11 офіційних столичних пляжах заборонили купатися.

Раніше центр громадського здоров'я МОЗ України оприлюднив карту, на якій зазначені не рекомендовані для купання пляжі і рекреаційні зони Києва та південних областей України.

Нагадаємо, що в Києві вода у Дніпрі перетворилась на зелену та слизьку рідоту. Зелену рідоту помітили кияни у районі центральних пляжів на Трухановому острові.

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03 08 2017 10:56
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