На Чугуївському полігоні військовим встановили умивальники без кранів

Умивальники є, труби є, а кранів немає

На військовому полігоні поблизу Чугуєва Харківської області, куди вивели на відпочинок 54-ту бригаду після року і 40 днів боїв на Світлодарській дузі, встановили умивальники без кранів.

Про це вчора, 8 квітня, повідомив волонтер Юрій Мисягін на своїй сторінці у Facebook.

"54-ту бригаду після року і 40 днів боїв на Світлодарській дузі вивели на відпочинок на полігон під Чугуїв. Бійці одного з батальйонів піхоти, розташувавшись в наметах, пішли вмиватися, а тут така невдача... Намет, де це можна зробити, є. Умивальники теж є. Труби до них підвели, по яких тече вода. А ось кранів немає", – написав Мисягін.



Фото: Юрій Мисягін

Волонтер зазначив, що оперативно оплатили 20 штук кранів і вночі вони вже мають будуть на полігоні, і військові їх встановлять.



Фото: Юрій Мисягін

Сьогодні, 9 квітня, міністр оборони України Степан Полторак написав на своїй сторінці у Facebook, що має намір відправити спеціальну комісію на Чугуївський полігон для перевірки фактів неналежних побутових умов проживання бійців 54-ї бригади.

"Прийняв рішення відправити спеціальну комісію на Чугуївський полігон, де наразі розміщено особовий склад 54 бригади, для перевірки фактів неналежних побутових умов, у яких проживають бійці. Дав вказівку відповідальним посадовим особам у найкоротші терміни усунути усі недоліки", – зазначив Полторак.