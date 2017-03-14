На CNN показали фільм про "могутнього" Путіна

На думку автора стрічки, Путін створив "унікальну вертикаль влади", якої немає "в інших великих державах", і сконцентрував у своїх руках усю політичну владу Росії

Американський телеканал CNN 13 березня ввечері показав документальний фільм "Наймогутніша людина у світі", в якому висвітлено президента Росії Володимира Путіна "могутнім лідером".

Автор стрічки Фарид Закарія каже, що він не просто так назвав Путіна наймогутнішим, хоча визнає, що найсильніші країни світу – США та Китай. Про це він написав у своїй статті на сайті каналу CNN.

На думку Закарії, Путін створив "унікальну вертикаль влади", якої немає "в інших великих державах", і сконцентрував у своїх руках усю політичну владу Росії.

Також, вважає автор фільму, російський президент вигідно відрізняється від попередніх правителів країни.

"Потім приходить Володимир Путін, який приносить в країну стабільність і, за поширеною думкою, зростання рівня життя, зростаючу популярність і повагу до Росії в світі", - пише Закарія у статті, де пояснює свій погляд щодо Путіна.

За його словами, Путін розуміє Росію, але він також розуміє світ.

"Він не настільки дурний, щоб напасти на Америку чи Європу. Замість цього він знає, як використовувати владу асиметрично, за допомогою кіберінструментів та дезінформації", - продовжує він.

На переконання Закарії, могутність російського лідера також обумовлена тим фактом, що він добре бачить слабкі місця демократичних країн - їх внутрішні розбіжності та суперечки.

"Іншими словами, Володимир Путін дуже добре розуміє нас. Але більш важливе питання: чи ми, і Дональд Трамп зокрема, зрозуміємо його?", – резюмує Закарія.

Нагадаємо, у грудні 2015 року документальний фільм Валерія Балаяна "Хуізмістерпутін" за ніч зібрав на YouTube понад 140 тисяч переглядів.