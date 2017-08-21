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На День незалежності 15 тис правоохоронців забезпечуватимуть охорону громадського порядку

У Києві будуть чергувати 4,5 тис представників Національної поліції і Нацгвардії
Під час заходів до Дня Незалежності охорону громадського порядку в Україні будуть забезпечувати 15 тис. правоохоронців.
На День незалежності 15 тис правоохоронців забезпечуватимуть охорону громадського порядку Фото: Обозреватель / EPA

В понеділок під головуванням Кириленка відбулося засідання організаційного комітету з підготовки та відзначення 26-ї річниці незалежності України, під час якого представники міністерств і відомств, залучених до організаційних заходів, доповіли про стан справ.

"За інформацією МВС, у святкові дні в Україні будуть чергувати 15 тис. правоохоронців", - повідомляє прес-служба віце-прем'єр-міністра В'ячеслава Кириленка.

У Києві охоронятимуть порядок 4,5 тис. представників Національної поліції і Нацгвардії.

Нагадаємо, що у військовому параді з нагоди Дня незалежності України 24 серпня в центрі Києва в складі парадних розрахунків і знаменних груп візьме участь 231 військовослужбовець з 10 іноземних держав.

КП "Київський метрополітен" попереджає, що 24 серпня, у День Незалежності, з ранку і до завершення офіційних заходів у центрі столиці станції "Майдан Незалежності" і "Хрещатик" (вихід до вул.Інститутської) не працюватимуть на вхід і вихід.

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21 08 2017 19:51
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