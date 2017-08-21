На День незалежності 15 тис правоохоронців забезпечуватимуть охорону громадського порядку
В понеділок під головуванням Кириленка відбулося засідання організаційного комітету з підготовки та відзначення 26-ї річниці незалежності України, під час якого представники міністерств і відомств, залучених до організаційних заходів, доповіли про стан справ.
"За інформацією МВС, у святкові дні в Україні будуть чергувати 15 тис. правоохоронців", - повідомляє прес-служба віце-прем'єр-міністра В'ячеслава Кириленка.
У Києві охоронятимуть порядок 4,5 тис. представників Національної поліції і Нацгвардії.
Нагадаємо, що у військовому параді з нагоди Дня незалежності України 24 серпня в центрі Києва в складі парадних розрахунків і знаменних груп візьме участь 231 військовослужбовець з 10 іноземних держав.
КП "Київський метрополітен" попереджає, що 24 серпня, у День Незалежності, з ранку і до завершення офіційних заходів у центрі столиці станції "Майдан Незалежності" і "Хрещатик" (вихід до вул.Інститутської) не працюватимуть на вхід і вихід.
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