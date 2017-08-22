На День Незалежності під Києвом пройде шоу історичних персонажів

Розпочнеться програма з параду історичних персонажів: від скіфського царя, до вождя племені древлян та полян, засновника міста Кия та його братів Щека, Хорива й сестри Либідь, Віщого Олега та Ігоря, княгині Ольги, Святослава Хороброго, Володимира Великого, Ярослава Мудрого, Анни Ярославни, Володимира Мономаха, Олександра Невського й роти князя Володимира, які продемонструють пізнє Середньовіччя у реконструкції обладунку воїнів XIV-XV ст. Перед очима гостей в історичних костюмах постануть постаті, що зіграли ключову роль в історії України. А далі - урочистий парад княжих прапорів від кінних прапороносців.

24 та 25 серпня у Князівстві "Київська Русь" відсвяткують День Незалежності України цікавими видовищами і захопливими розвагами, а 26 та 27 серпня зможуть потрапити у чарівний світ коней

До свята 24 та 25 серпня відбудеться урочиста хресна хода до Василівської церкви. Священик зачитає Подячний молебень за незалежність. Після чого на ристалищі Передгороддя на гостей Древнього Києва чекає театралізоване дійство "За свободу України". Під час нього Змій візьме в полон слов'янку, а звільнити від неволі її зможе лише хоробрий воїн. Сцена бере в своїй основі стародавню легенду й у захопливій та одночасно філософській формі продемонструє шлях нашої держави до незалежності.

Далі на гостей чекає інтерактив вшанування та прославляння всіх областей України, в тому числі й Криму. Архистратиг Михаїл разом зі слов'яночкою повідають надзвичайно цікаві факти про кожну область й ще раз закохають гостей в Україну.

Вперше у Древньому Києві спільно з ГО "Олегів щит" пройде "Кубок Київської Русі" з гирьового спорту. Сильні чоловіки-спортсмени будуть змагатися між собою на найбільшу кількість підйомів важкої гирі.

Й звісно, протягом двох днів на гостей чекають театралізації про далекі історичні події – легенди життя полян та древлян, про Андрія Першозванного, про Олега і Аскольда. Потім перед очі гостей Древнього Києва з’являться княжі дружинники на бойових конях і покажуть вишкіл кінної стройової підготовки та трюки на конях. Велике різноманіття історичних подій створить відчуття безпосереднього перебування у минулому. Нібито машиною часу гості перемістяться у часи величної епохи, де честь та славу здобували мудрими рішеннями та перемогами на полі ратному. А здивує та вразить кожного ще й виступ дресированих службових собак та їх тренерів з універсального дресирувального центру "Геліон". Вихованці центру покажуть свої вміння у різноманітних ситуаціях щодо знешкодження і затримання злочинців.

А далі кожен охочий зможе долучитися до численних розваг на ристалищі: веселих хороводів та танцювальних флешмобів, перетягування канату, бігу по серпантину. Гості свята зможуть пройти майстер-клас із володіння мечами і списами. Одягши шолом та взявши до рук щит, зможуть спробувати себе в якості учасника середньовічної битви.

Крім того, гостям Древнього Києва представлять чудових коней різних історичних порід, що живуть на Княжій конюшні. Цих красенів можна буде погладити, сфотографуватися з ними і навіть проїхатися верхи.

Яскравою буде вечірня програма протягом двох днів. У небо злетять палаючі кулі, випущені з древньої метальної зброї – требушетів, а безпосередньо 24 серпня гості ще й побачать вражаюче фаєр-шоу. Програма завершиться яскравим дійством біля Лісового озера 24 серпня о 23:00, 25 серпня о 22:00.

Князівство "Київська Русь" відкривається о 10:00, початок програми о 14:00. Вартість вхідного квитка – 150 грн., для пенсіонерів і студентів – 100 грн., для школярів – 50 грн., дошкільнята відвідують Парк безкоштовно.

Древній Київ у "Парку Київська Русь" розташований в с. Копачів, Обухівський район, Київська область. З Києва курсують маршрутки від метро Видубичі згідно розкладу на сайті.

Деталі на сайті: parkkyivrus.com