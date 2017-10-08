Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

На Десні автомобіль скотився з пагорбу та вбив туриста

Чоловік намагався зупинити машину, але послизнувся
У Київській області сьогодні вночі загинув турист, який відпочивав на Десні.
На Десні автомобіль скотився з пагорбу та вбив туриста Фото: ГУ НП у Київській області

Туристи розбили табір біля води, а автомобіль припаркували на пагорбі. Згодом дружина одного з чоловіків пішла до машини. Коли вона вийшла з неї, автомобіль несподівано почав котитися вниз, повідомляє прес-служба поліції.

Один з туристів спробував зупинити транспортний засіб, але послизнувся і потрапив під колеса.


Фото: ГУ НП у Київській області

Від отриманих травм 46-річний потерпілий помер на місці події.

За цим фактом порушено кримінальне провадження за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що група туристів із Одеси потрапила під каменепад в горах Північної Осетії, у результаті чого двоє постраждали.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

10 08 2017 15:19
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.