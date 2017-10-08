На Десні автомобіль скотився з пагорбу та вбив туриста

У Київській області сьогодні вночі загинув турист, який відпочивав на Десні.

Туристи розбили табір біля води, а автомобіль припаркували на пагорбі. Згодом дружина одного з чоловіків пішла до машини. Коли вона вийшла з неї, автомобіль несподівано почав котитися вниз, повідомляє прес-служба поліції.

Один з туристів спробував зупинити транспортний засіб, але послизнувся і потрапив під колеса.



Фото: ГУ НП у Київській області

Від отриманих травм 46-річний потерпілий помер на місці події.

За цим фактом порушено кримінальне провадження за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що група туристів із Одеси потрапила під каменепад в горах Північної Осетії, у результаті чого двоє постраждали.