На детективів НАБУ у справі Насірова є чотири кримінальні провадження, - адвокат

За підписом Романа Симківа до ЄРДР щодо перевищення службових повноважень здійснюється досудове розслідування

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) здійснює досудове розслідування щодо перевищення службових повноважень детективами Національного антикорупційного бюро (НАБУ) при затриманні Романа Насірова.

Про це в ході судового засідання у четвер, 27 квітня, заявив адвокат відстороненого голови Державної фіскальної служби Олександр Лисак, повідомляє "Українська правда".

"Ми подали три скарги по вчиненню кримінальних порушень до Печерського суду на детективів. Зокрема щодо незаконного проникнення до палати до Романа Насірова та перевищення службових повноважень", – зазначив він.



Фото: Роман Кравець

"Також у нас є інформація, що за підписом Романа Симківа до ЄРДР (Єдиного реєстру досудових розслідувань – ред.) щодо перевищення службових повноважень здійснюється досудове розслідування", – зауважив адвокат.

Лисак наголосив, що станом на цей момент є чотири кримінальні провадження на детективів НАБУ у справі Насірова.

Нагадаємо, 2 березня детективи НАБУ вручили підозру главі ДФС Роману Насірову в рамках розслідування кримінального провадження, пов’язаного з неправомірними, на думку слідства, рішеннями голови ДФС про розстрочення податкових боргів підприємствам колишнього народного депутата Олександра Онищенка.

Кабмін відсторонив Насірова від посади на період слідства. 7 березня суд заарештував голову ДФС Насірова на два місяці з заставою у 100 млн. грн.

13 березня суд відхилив апеляції адвокатів і прокурорів і залишив Насірова під арештом. 16 березня главу ДФС Насірова випустили з Лук’янівського СІЗО.

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі заявили, що дружина Насірова внесла за нього заставу в розмірі 100 млн гривень.

19 квітня Апеляційний суд Києва частково відмінив арешт, накладений на майно відстороненого голови Державної фіскальної служби Романа Насірова.