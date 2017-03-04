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На Дніпропетровщині 16 чоловік постраждали від підриву гранати

На місці події поліцейські виявили та вилучили запал до гранати, 19 металевих фрагментів, ймовірно, від осколків гранати і куртку чорного кольору
Минулої ночі в селищі Знаменівка Новомосковського району Дніпропетровської області біля кафе, розташованому на центральній вулиці населеного пункту, молодий чоловік кинув на землю гранату, у результаті чого за медичною допомогою звернулися 16 осіб.
На Дніпропетровщині 16 чоловік постраждали від підриву гранати Фото: ГУ НП Дніпропетровщини

Також був пошкоджений автомобіль власниці кафе, який узяв на себе основний удар і попередив більш важкі наслідки, до яких міг спричинити вибух гранати. Про це повідомляє прес-служба поліції області.

На місці події поліцейські виявили та вилучили запал до гранати, 19 металевих фрагментів, ймовірно від осколків гранати і куртку чорного кольору.

Пізніше правоохоронці встановили 25-річного раніше несудимого жителя одного із населених пунктів Дніпропетровської області.

"З'ясувалося, що молодий чоловік відпочивав у ту ніч в кафе і на момент події перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння. Під час конфлікту і подальшої бійки з іншими відпочиваючими розважального закладу, чоловік витягнув з кишені гранату і кинув її на землю біля приміщення кафе", - повідомили в поліції.

Слідчим відділом Новомосковського відділу поліції відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, п. 1, 5 ч. 2, ст. 115 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення підозри та обрання зловмиснику запобіжного заходу.

Нагадаємо, у суботу, 1 квітня, вранці в Одесі на вулиці Гаршина стався вибух в автомобілі з пасажирами. Постраждалих немає.

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03 04 2017 12:04
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