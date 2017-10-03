На Дніпропетровщині бізнесмени привласнили бюджетні кошти, які були виділені на ремонт доріг
Встановлено, що комерційна структура, яка в минулому році перемогла у тендері на виконання дорожньо-будівельних робіт в одному з районів Дніпропетровської області, отримала з обласного бюджету майже 17 млн гривень, повідомляє прес-служба СБУ.
"Співробітники спецслужби під час перевірки звітної документації виявили, що ділки більшу частину коштів вивели в "тінь" через ряд фіктивних підприємств. Експертиза встановила, що дорожні роботи комерсанти виконали неякісно, використовуючи некваліфікованих фахівців", - відзначають в СБУ.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України, тривають оперативно-слідчі дії.
Нагадаємо, що в Дніпропетровській області співробітники Національної поліції і Служби безпеки викрили злочинну схему заволодіння державними кошти посадовими особами "Укрзалізниці".
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