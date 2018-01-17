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На Дніпропетровщині через крадіїв з рейок зійшов вантажний вагон поїзда

Інцидент стався через потрапляння під колесо пакета металобрухту
На станції Ерастівка у Дніпропетровській області зійшов із рейок вагон вантажного поїзда.
На Дніпропетровщині через крадіїв з рейок зійшов вантажний вагон поїзда Архів Фото: Сахалин.Инфо

"16 січня о 23:45 на станції Ерастівка, що на Дніпропетровщині, на стрілочному переводі зійшов з рейок вагон вантажного поїзда. Це сталося через потрапляння під колесо пакета металобрухту, що викинули крадії з попереднього вагона на перегоні П’ятихатки – Ерастівка. Через подію дев’ять пасажирських поїздів було затримано на термін до чотирьох годин. Випадок розслідують правоохороні органи", - повідомляють на сайті "Укрзалізниці".

Залізничники зазначають, що 2017 року зафіксовано 5814 випадків розкрадання і завдано збитків на суму 54,4 млн гривень. Для порівняння - 2016 року зареєстровано 4111 випадків і заподіяно близько 37 млн гривень збитків.

Також воєнізована охорона "Укрзалізниці" протягом минулого року затримала 1156 зловмисників (2016 року - 850 осіб).

"Вкрай критичною залишається ситуація на території Дніпропетровської і Запорізької областей у межах регіональної філії "Придніпровська залізниця", пов'язана з великою кількістю випадків розкрадання сторонніми особами пристроїв залізничної автоматики. Найбільше крадіжок і пошкоджень приладів автоматики з релейних шаф і колійних ящиків (реле, трансформатори і т.ін.), дросель-трансформаторів, дроту повітряних ліній зв'язку, кабелів", - повідомили в УЗ.

Зазначають, що заходи, які вживаються залізничниками, а також неодноразові звернення в МВС і Службу безпеки з приводу активізації роботи місцевих підрозділів бажаного результату не дають. За добу на одному об'єкті фіксують по декілька втручань.

Нагадаємо, що в селі Сіль Великоберезнянського району Закарпатської області вантажний потяг зійшов з рейок.

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17 01 2018 16:37
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