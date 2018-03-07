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На Дніпропетровщині через негоду знеструмлені 23 населені пункти

По всій Україні пройшли дощі з грозами
Через ускладнення погодних умов в Україні залишаються знеструмленими 23 населені пункти в Дніпропетровській області.
На Дніпропетровщині через негоду знеструмлені 23 населені пункти Фото: ДСНС

"У результаті ускладнення погодних умов (грози, пориви вітру) через спрацювання систем захисту ліній електропередачі залишаються знеструмленими 23 населені пункти в Дніпропетровській області", - повідомляють на сайті Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, що в суботу злива в Чернігові підтопила десятки приватних домоволодінь.

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03 07 2018 10:20
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