CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЧерез ускладнення погодних умов в Україні залишаються знеструмленими 23 населені пункти в Дніпропетровській області.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Дніпропетровщині через негоду знеструмлені 23 населені пункти
По всій Україні пройшли дощі з грозами
Фото: ДСНС
"У результаті ускладнення погодних умов (грози, пориви вітру) через спрацювання систем захисту ліній електропередачі залишаються знеструмленими 23 населені пункти в Дніпропетровській області", - повідомляють на сайті Держслужби з надзвичайних ситуацій.
Нагадаємо, що в суботу злива в Чернігові підтопила десятки приватних домоволодінь.
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03 07 2018 10:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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