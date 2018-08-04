CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа Дніпропетровщині на шахті імені Героїв космосу в селі Вербки Павлоградського району вранці був смертельно травмований гірник.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Дніпропетровщині через нещасний випадок на шахті загинув електрослюсар
Для розслідування причин випадку створена спеціальна комісія під керівництвом інспекції Держпраці
Фото: radiosvoboda.org
Загиблий – співробітник Павлоградського управління монтажних і демонтажних робіт гірничо-шахтного обладнання, повідомляє "Радіо Свобода" із посиланням на прес-службу ПАТ "ДТЕК Павлоградвугілля".
За попередніми даними, нещасний випадок трапився під час транспортування демонтованої секції за допомогою лебідки. Шматок ланцюга, що відірвався, вдарив електрослюсаря, який керував лебідкою, у груди. Травма була смертельною.
Нагадаємо, що 8 березня на Запорізькому залізорудному комбінаті у селі Мала Білозерка в шахті зайнялися кабелі. Внаслідок пожежі постраждали шестеро шахтарів.
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08 04 2018 15:42 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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