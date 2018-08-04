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На Дніпропетровщині через нещасний випадок на шахті загинув електрослюсар

Для розслідування причин випадку створена спеціальна комісія під керівництвом інспекції Держпраці
На Дніпропетровщині на шахті імені Героїв космосу в селі Вербки Павлоградського району вранці був смертельно травмований гірник.
На Дніпропетровщині через нещасний випадок на шахті загинув електрослюсар Фото: radiosvoboda.org

Загиблий – співробітник Павлоградського управління монтажних і демонтажних робіт гірничо-шахтного обладнання, повідомляє "Радіо Свобода" із посиланням на прес-службу ПАТ "ДТЕК Павлоградвугілля".

За попередніми даними, нещасний випадок трапився під час транспортування демонтованої секції за допомогою лебідки. Шматок ланцюга, що відірвався, вдарив електрослюсаря, який керував лебідкою, у груди. Травма була смертельною.

Нагадаємо, що 8 березня на Запорізькому залізорудному комбінаті у селі Мала Білозерка в шахті зайнялися кабелі. Внаслідок пожежі постраждали шестеро шахтарів.

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08 04 2018 15:42
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