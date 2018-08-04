На Дніпропетровщині через нещасний випадок на шахті загинув електрослюсар

Для розслідування причин випадку створена спеціальна комісія під керівництвом інспекції Держпраці

На Дніпропетровщині на шахті імені Героїв космосу в селі Вербки Павлоградського району вранці був смертельно травмований гірник.

Загиблий – співробітник Павлоградського управління монтажних і демонтажних робіт гірничо-шахтного обладнання, повідомляє "Радіо Свобода" із посиланням на прес-службу ПАТ "ДТЕК Павлоградвугілля".

За попередніми даними, нещасний випадок трапився під час транспортування демонтованої секції за допомогою лебідки. Шматок ланцюга, що відірвався, вдарив електрослюсаря, який керував лебідкою, у груди. Травма була смертельною.

Нагадаємо, що 8 березня на Запорізькому залізорудному комбінаті у селі Мала Білозерка в шахті зайнялися кабелі. Внаслідок пожежі постраждали шестеро шахтарів.