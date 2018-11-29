На Дніпропетровщині чоловіка засудили за знущання з собаки

Його звільнили від відбування покарання з випробуванням з іспитовим терміном в 1 рік

У Дніпропетровській області 25-річного жителя міста Вільногірськ засудили до 2 років обмеження волі за знущання з собаки.

Слідство встановило, що у вересні 2018 року чоловік, повертаючись додому, побачив у під’їзді безпритульного собаку та вдарив її ногою. Пес випав з вікна міжсходового майданчика, розташованого між третім та четвертим поверхами будинку та помер від триманих ушкоджень, повідомляє прокуратура Дніпропетровської області.

Його визнали винним у жорстокому поводженні з тваринами (ч.1 ст.299 КК України). Свою вину чоловік визнав повністю.

Додамо, місцевому жителю Київської області повідомили про підозру за умисне жорстоке поводження із собакою шляхом нанесення останній численних ударів садовими вилами.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко підписав закон Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження гуманного ставлення до тварин.