На Дніпропетровщині депутатів міськради викрили на хабарі
Депутати на місцях вимагали 5 тис. доларів за вирішення земельного питання, повідомляє департамент захисту економіки Нацполіції.
Наразі працівники регіонального управління захисту економіки (УЗЕ) та прокуратури проводять обшуки у даній справі.
За матеріалами працівників УЗЕ відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.
Правоохоронці з'ясували, що два депутати міськради є членами земельної комісії. З начальником структурного підрозділу земельних та архітектурних питань цієї ж ради пообіцяли людині вирішити земельне питання за 5 тис. доларів. Зокрема, йшолося про позитивне голосування за зміну цільового призначення земельних ділянок на сесії міськради.
Сьогодні, 25 квітня, оперативники правоохоронці затримали двох депутатів міськради, які одержали 135 тис. грн хабара. Частину грошей місцеві обранці повинні були передати керівникові структурного підрозділу земельних та архітектурних питань цієї ж ради.
Нагадаємо, що керівника відділення - заступницю начальника об'єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС Львівської області затримали за хабарництво.
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