На Дніпропетровщині двох полковників ДержНС затримали на хабарництві
Співробітники СБУ і військової прокуратури затримали двох полковників ДержНС при отриманні 12 тис. гривень від приватного підприємця за оформлення дозвільних документів про відповідність об'єкта протипожежним нормам, повідомляє сайт Служби безпеки.
Фото: ssu.gov.ua
Відкрито кримінальне провадження з ч.3 ст.368 Кримінального кодексу. Тривають слідчі дії.
Фото: ssu.gov.ua
Тривають невідкладні слідчі дії в рамках кримінального провадження, відкритого за ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, що співробітники Нацполіції та спецпідрозділу "КОРД" затримали на хабарі у 700 тис гривень директора державного підприємства "Чорнобильський спецкомбінат" та його заступника.
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