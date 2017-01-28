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На Дніпропетровщині двох полковників ДержНС затримали на хабарництві

Посадовців затримали при отриманні 12 тис гривень від приватного підприємця
У Дніпропетровській області затримано двох посадових осіб Державної служби з надзвичайних ситуацій, які підозрюються у хабарництві.
На Дніпропетровщині двох полковників ДержНС затримали на хабарництві Фото: ssu.gov.ua

Співробітники СБУ і військової прокуратури затримали двох полковників ДержНС при отриманні 12 тис. гривень від приватного підприємця за оформлення дозвільних документів про відповідність об'єкта протипожежним нормам, повідомляє сайт Служби безпеки.


Фото: ssu.gov.ua

Відкрито кримінальне провадження з ч.3 ст.368 Кримінального кодексу. Тривають слідчі дії.


Фото: ssu.gov.ua

Тривають невідкладні слідчі дії в рамках кримінального провадження, відкритого за ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що співробітники Нацполіції та спецпідрозділу "КОРД" затримали на хабарі у 700 тис гривень директора державного підприємства "Чорнобильський спецкомбінат" та його заступника.

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28 01 2017 13:35
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