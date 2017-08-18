На Дніпропетровщині горить ліс

Неподалік від села Дмитрівка в Дніпропетровській області вранці в п'ятницю, 18 серпня, сталося загоряння лісу загальною площею близько 50 га.

Пожежа почалася на території місцевого лісництва. У ліквідації наслідків пожежі задіяно більше двадцяти одиниць техніки, у тому числі і два літаки Ан-32П.

"До ліквідації пожежі залучено 49 осіб і 13 одиниць пожежної та спеціальної техніки, від ДержНС - 41 чоловік особового складу та 9 одиниць техніки, від лісового господарства - 8 працівників та 4 одиниці техніки. На місці пожежі розгорнутий пункт життєзабезпечення", - йдеться в повідомленні прес-центру Держслужби з надзвичайних ситуацій.

У службі також запевнили, що загроза поширення вогню на найближчі населені пункти відсутня.

Нагадаємо, вчора поблизу селища Морозівка Балаклійського району Харківської області внаслідок займання соломи на фермерському полі загорілася лісова підстилка та ліс на площі близько 5 га, з них на 1 га верхової пожежі.