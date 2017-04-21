На Дніпропетровщині касир поліції привласнила 700 тис. грн
Встановлено, що в період своєї службової діяльності з 2013 року по 2016 рік на посаді касира одного з міських управлінь міліції, а згодом в апараті Головного управління Національної поліції в області обвинувачена не виконувала належно свої функціональні обов'язки і неодноразово скоювала злочини проти власності громадян, - повідомляють на сайті прокуратури.
Зокрема, довірені жінці кошти, які були арештовані або вилучені як речові докази у кримінальних провадженнях, зловмисниця не передавала в установи банку для належного зберігання, а протиправно привласнила їх, чим заподіяла потерпілим матеріальну шкоду на загальну суму майже 700 тисяч гривень.
Нагадаємо, слідчого одного з районних управлінь поліції Києва затримали на хабарі у 100 тисяч гривень.
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