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На Дніпропетровщині касир поліції привласнила 700 тис. грн

Жінка мала здавати гроші на зберігання в банк
Прокуратура Дніпропетровської області направила до суду обвинувальний акт стосовно працівниці управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.
На Дніпропетровщині касир поліції привласнила 700 тис. грн Фото: dpchas.com.ua

Встановлено, що в період своєї службової діяльності з 2013 року по 2016 рік на посаді касира одного з міських управлінь міліції, а згодом в апараті Головного управління Національної поліції в області обвинувачена не виконувала належно свої функціональні обов'язки і неодноразово скоювала злочини проти власності громадян, - повідомляють на сайті прокуратури.

Зокрема, довірені жінці кошти, які були арештовані або вилучені як речові докази у кримінальних провадженнях, зловмисниця не передавала в установи банку для належного зберігання, а протиправно привласнила їх, чим заподіяла потерпілим матеріальну шкоду на загальну суму майже 700 тисяч гривень.

Нагадаємо, слідчого одного з районних управлінь поліції Києва затримали на хабарі у 100 тисяч гривень.

 
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21 04 2017 09:58
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