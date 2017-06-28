На Дніпропетровщині майор поліції вимагав хабар від місцевого мешканця Зловмисника затримали біля міськвідділу поліції під час отримання всієї суми хабара

На Дніпропетровщині на хабарі викрито помічника начальника одного з міськвідділів поліції.

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"Правоохоронці встановили, що майор поліції вимагав 3,5 тисячі доларів від місцевого мешканця за непритягнення до кримінальної відповідальності та повернення вилученого під час обшуку автомобіля", - повідомляє прес-служба СБУ. Оперативники спецслужби затримали зловмисника біля міськвідділу поліції під час отримання всієї суми хабара. Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 КК України, тривають невідкладні слідчо-оперативні дії. Нагадаємо, що в Чернігові двоє посадовців вимагали неправомірну вигоду від перевізників регіону за невтручання у їх господарську діяльність.

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