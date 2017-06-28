Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

На Дніпропетровщині майор поліції вимагав хабар від місцевого мешканця

Зловмисника затримали біля міськвідділу поліції під час отримання всієї суми хабара
На Дніпропетровщині на хабарі викрито помічника начальника одного з міськвідділів поліції.
На Дніпропетровщині майор поліції вимагав хабар від місцевого мешканця Фото: скріншот

"Правоохоронці встановили, що майор поліції вимагав 3,5 тисячі доларів від місцевого мешканця за непритягнення до кримінальної відповідальності та повернення вилученого під час обшуку автомобіля", - повідомляє прес-служба СБУ.

Оперативники спецслужби затримали зловмисника біля міськвідділу поліції під час отримання всієї суми хабара.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 КК України, тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

Нагадаємо, що в Чернігові двоє посадовців вимагали неправомірну вигоду від перевізників регіону за невтручання у їх господарську діяльність.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

28 06 2017 14:16
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
В Україні роздрібна ціна на електроенергію найнижча в Європі, а оптова - одна з найвищих, - Ковальчук

В Україні роздрібна ціна на електроенергію найнижча в Європі, а оптова - одна з найвищих, - Ковальчук

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.