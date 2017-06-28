CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа Дніпропетровщині на хабарі викрито помічника начальника одного з міськвідділів поліції.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Дніпропетровщині майор поліції вимагав хабар від місцевого мешканця
Зловмисника затримали біля міськвідділу поліції під час отримання всієї суми хабара
Фото: скріншот
"Правоохоронці встановили, що майор поліції вимагав 3,5 тисячі доларів від місцевого мешканця за непритягнення до кримінальної відповідальності та повернення вилученого під час обшуку автомобіля", - повідомляє прес-служба СБУ.
Оперативники спецслужби затримали зловмисника біля міськвідділу поліції під час отримання всієї суми хабара.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 КК України, тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.
Нагадаємо, що в Чернігові двоє посадовців вимагали неправомірну вигоду від перевізників регіону за невтручання у їх господарську діяльність.
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28 06 2017 14:16 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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