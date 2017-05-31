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На Дніпропетровщині невідомі вбили екс-депутата Бондаренка

Зловмисники втекли на машині Бондаренка
Поблизу Нікополя Дніпропетровської області вночі, 30 травня, біля кафе невідомі вбили підприємця, місцевого екс-депутата районної ради Миколу Бондаренка та охоронця.
На Дніпропетровщині невідомі вбили екс-депутата Бондаренка Микола Бондаренко. Фото: reuters.com

"У молодшого чоловіка, охоронця, випустили 5 куль, а потім настала черга 70-річного Бондаренка. Йому стріляли в спину: дві кулі потрапили в поперек, одна - в голову", - повідомляє прес-служба ГУ НП у Дніпропетровській області, інформує "Укрінформ".

Після цього зловмисники забрали машину Бондаренка.

За попередніми даними, було декілька нападників у темному одязі, які зараз можуть пересуватися на білому Nissan убитого бізнесмена та депутата.

У поліції також попереджають, що зловмисники можуть бути озброєними і просять до них не наближатися, а відразу викликати правоохоронців.

На сторінці Facebook партії Відродження зазначено, що загиблий Микола Бондаренко з 2014 року очолював Нікопольську районну організацію політичної сили. Покійний був депутатом райради п'ятьох скликань поспіль, з 1994 по 2015 роки.

У Києві вранці 30 травня на вулиці Гришка, 9 невідомий з автомобіля "Ауді" застрелив в.о. директора ДП "Укрспирт" Віктора Панкова.

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31 05 2017 17:19
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