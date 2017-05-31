На Дніпропетровщині невідомі вбили екс-депутата Бондаренка
"У молодшого чоловіка, охоронця, випустили 5 куль, а потім настала черга 70-річного Бондаренка. Йому стріляли в спину: дві кулі потрапили в поперек, одна - в голову", - повідомляє прес-служба ГУ НП у Дніпропетровській області, інформує "Укрінформ".
Після цього зловмисники забрали машину Бондаренка.
За попередніми даними, було декілька нападників у темному одязі, які зараз можуть пересуватися на білому Nissan убитого бізнесмена та депутата.
У поліції також попереджають, що зловмисники можуть бути озброєними і просять до них не наближатися, а відразу викликати правоохоронців.
На сторінці Facebook партії Відродження зазначено, що загиблий Микола Бондаренко з 2014 року очолював Нікопольську районну організацію політичної сили. Покійний був депутатом райради п'ятьох скликань поспіль, з 1994 по 2015 роки.
У Києві вранці 30 травня на вулиці Гришка, 9 невідомий з автомобіля "Ауді" застрелив в.о. директора ДП "Укрспирт" Віктора Панкова.
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