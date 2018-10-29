На Дніпропетровщині побили нацдружинника: чоловік у реанімації в критичному стані
"Вранці невідомі особи вчинили напад на нацдружинника, Юрія Малімонова, у Павлограді. Зараз він перебуває в реанімації в критичному стані", – повідомляє у Facebook партія "Національний корпус".
Соратники чоловіка вважають, що причиною нападу стала "його активна громадянська позиція, а саме — боротьба з наркорекламою у місті".
"На нашого побратима напали підло, зі спини. Залили балоном очі, завдали черепно-мозкової травми та зламали щелепу", – кажуть у "Нацкоропусі".
У поліції підтвердили інформацію про напад, який стався близько 11 години ранку, інформує "Українська правда".
"Відкрито кримінальне провадження за статтею 121 Кримінального кодексу (умисне тяжке тілесне ушкодження – ред.)", – зазначила речниця Нацполіції Дніпропетровської області Ганна Старчевська.
За попередньою інформацією правоохоронців, вдарили Малімонова ззаду, по голові. Наразі він перебуває у реанімації.
За словами Старчевської, їй не відомо про те, чи застосовував нападник газовий балончик, як кажуть у "Нацкорпусі".
Наразі слідчі ще не спілкувались з потерпілим.
На запитання про наявність затриманих, прес-секретар запевнила, що "вживаються невідкладні дії".
Депутат Павлоградської міської ради Сергій Тіщенко написав у Facebook, що Малімонову "проломили голову кастетом".
"Наркорекламу саме в цей час він не зафарбовував, йшов з дому до лікарні. Нападник підбіг, залив у очі балончиком, та почав бити кастетом виключно по голові. Юра впав, телефон і гаманець випали, але зловмисник їх не взяв, і швидко втік", – зазначив депутат.
За його інформацією, нападник був одягнений у чорне.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО У Керчі тисячі людей прийшли попрощатися з жертвами масового вбивства
- ВІДЕО В Адміністрації Президента не знають, куди поділися подарунки Порошенку від Білого дому
- ФОТО Вчений намагається приготувати їжу в Антарктиці при -70°C, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Форум INED у Львові: експерти розкажуть про інноваційні навчальні методики і підходи до розвитку освіти
- Культура страхуДіти бояться дорослих. Дорослі бояться молоді. Молодь боїться суспільство