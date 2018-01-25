На Дніпропетровщині почав динамічно поширюватися кір
Заступник директора з дослідження біологічних факторів Дніпропетровського обласного лабораторного центру МОЗ Валентина Рєзвих розповіла, що в області на кір захворіли вже 126 осіб.
"В області кір поширюється досить динамічно. Щодня реєструється до 10 нових випадків", - розповіла вона на прес-конференції, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"З жовтня 2017 року і до сьогодні в Дніпропетровській області на кір захворіли 126 осіб, лише в Дніпрі - 40. Із загальної кількості захворілих 78% були вакциновані. За цей період часу летальних випадків не зареєстровано", - додала вона.
За даними департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської обладміністрації, на сьогодні в лікарнях області з діагнозом кір перебувають 5 осіб.
Начальник відділу лікувально-профілактичної допомоги дітям і матерям департаменту Наталія Шмалько розповіла, що хворі на кір проходять лікування в трьох інфекційних лікарнях й інфекційних відділеннях, які є в кожній районній лікарні області.
За її словами, в області є 59 тис. доз щеплень від кору.
"На перший квартал Дніпропетровська область повністю забезпечена вакциною від кору. Наразі триває планова вакцинація. У квітні очікуємо велику партію нової вакцини", - розповіла Шмалько.
Нагадаємо, що в столиці України станом на 19 січня зареєстровано 109 хворих на кір, з них 81 дитина.
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