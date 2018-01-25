Реєстрація Вхід
RSS
ЗДОРОВ'Я НОВИНИ

На Дніпропетровщині почав динамічно поширюватися кір

На сьогодні в лікарнях області з діагнозом кір перебувають 5 осіб.
Фахівці Дніпропетровського обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України відзначають динамічне поширення кору в області.
На Дніпропетровщині почав динамічно поширюватися кір Фото: з відкритих джерел

Заступник директора з дослідження біологічних факторів Дніпропетровського обласного лабораторного центру МОЗ Валентина Рєзвих розповіла, що в області на кір захворіли вже 126 осіб.

"В області кір поширюється досить динамічно. Щодня реєструється до 10 нових випадків", - розповіла вона на прес-конференції, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"З жовтня 2017 року і до сьогодні в Дніпропетровській області на кір захворіли 126 осіб, лише в Дніпрі - 40. Із загальної кількості захворілих 78% були вакциновані. За цей період часу летальних випадків не зареєстровано", - додала вона.

За даними департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської обладміністрації, на сьогодні в лікарнях області з діагнозом кір перебувають 5 осіб.

Начальник відділу лікувально-профілактичної допомоги дітям і матерям департаменту Наталія Шмалько розповіла, що хворі на кір проходять лікування в трьох інфекційних лікарнях й інфекційних відділеннях, які є в кожній районній лікарні області.

За її словами, в області є 59 тис. доз щеплень від кору.

"На перший квартал Дніпропетровська область повністю забезпечена вакциною від кору. Наразі триває планова вакцинація. У квітні очікуємо велику партію нової вакцини", - розповіла Шмалько.

Нагадаємо, що в столиці України станом на 19 січня зареєстровано 109 хворих на кір, з них 81 дитина.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

25 01 2018 11:56
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Воєнно-польова хірургія в Україні: як лікують і реабілітують воїнів АТО

Воєнно-польова хірургія в Україні: як лікують і реабілітують воїнів АТО

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.