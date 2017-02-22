На Дніпропетровщині поліцейські з метою наживи тримали в заручниках вагітну та її чоловіка

На Дніпропетровщині до суду направлено обвинувальний акт відносно трьох поліцейських та двох громадян, які заради легкої наживи майже місяць утримували чоловіка разом з вагітною цивільною дружиною.

Метою правоохоронців було заволодіння двокімнатною квартирою раніше судимого 37-річного мешканця Кривого Рогу, повідомляє прес-служба прокуратури області у Facebook.

У жовтні 2015 року правоохоронці вистежили чоловіка, змусили його разом з вагітною дружиною сісти в автомобіль та, погрожуючи притягненням до кримінальної відповідальності за злочини, які потерпілий не скоював, отримали згоду на передачу права власності на нерухоме майно.

Під час оформлення відповідних документів, яке тривало майже місяць, зловмисники протягом перших 5 діб утримували своїх жертв у приміщенні відділення поліції, а згодом у приватних квартирах без належного харчування, побутових умов та медичної допомоги вагітній жінці.

Дії усіх п’ятьох учасників злочину кваліфікуються за ч.2 ст.28, ч.3 ст.365; ч.3 ст.189; ч.2 ст.146; ч.2 ст.28, ч.3 ст.357 КК України (перевищення влади або службових повноважень, вчинене за попередньою змовою групою осіб; вимагання передачі права на майно; незаконне позбавлення волі; незаконне заволодіння будь-яким способом паспортом або іншим важливим особистим документом, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Судовий розгляд кримінального провадження триває.

Нагадаємо, що редактору та журналісту Сергію Гузю у місті Кам'янське (колишній Дніпродзержинськ) Дніпропетровської області невідомі спалили автомобіль в ніч з суботи на неділю, 12 лютого.