Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

На Дніпропетровщині поліцейський насмерть збив пішохода та втік

Зараз поліцейського уже затримано
У Новомосковську Дніпропетровської області працівник поліції, керуючи власним автомобілем, у суботу ввечері наїхав на пішохода, який від травм загинув.
На Дніпропетровщині поліцейський насмерть збив пішохода та втік Фото: з вільних джерел

Це сталося 29 липня близько 23:00. Винуватець ДТП зник із місця події, але зараз поліцейського уже затримано, повідомляє прокуратура Дніпропетровської області.

"Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу", – інформує прокуратура.

Досудове розслідування за фактом скоєння працівником одного з підрозділів Нацполіції в області ДТП, внаслідок якої загинула людина, – за ч.2 ст.286 ККУ, – триває.

Інших подробиць прокуратура не наводить.

Нагадаємо, що у Львові патрульний автомобіль поліції збив жінку на пішохідному переході.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

01 08 2017 13:37
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.