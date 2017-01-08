CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Новомосковську Дніпропетровської області працівник поліції, керуючи власним автомобілем, у суботу ввечері наїхав на пішохода, який від травм загинув.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Дніпропетровщині поліцейський насмерть збив пішохода та втік
Зараз поліцейського уже затримано
Фото: з вільних джерел
Це сталося 29 липня близько 23:00. Винуватець ДТП зник із місця події, але зараз поліцейського уже затримано, повідомляє прокуратура Дніпропетровської області.
"Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу", – інформує прокуратура.
Досудове розслідування за фактом скоєння працівником одного з підрозділів Нацполіції в області ДТП, внаслідок якої загинула людина, – за ч.2 ст.286 ККУ, – триває.
Інших подробиць прокуратура не наводить.
Нагадаємо, що у Львові патрульний автомобіль поліції збив жінку на пішохідному переході.
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01 08 2017 13:37 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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