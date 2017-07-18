Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

На Дніпропетровщині пожежники гасять пожежу на полігоні

Внаслідок проведення навчальних стрільб загорілася суха трава та лісова підстилка окремими осередками на площі близько 25 га
У Дніпропетровській області продовжують гасіння пожежі на території військового полігону в/ч А1363, що поблизу смт Гвардійське.
На Дніпропетровщині пожежники гасять пожежу на полігоні Фото: з вільних джерел

Займання на полігоні у Новомосковському районі сталося о 10:42 понеділка, 17 липня, інформує Державна служба з надзвичайних ситуацій.

За попередніми даними, внаслідок проведення навчальних стрільб загорілася суха трава та лісова підстилка окремими осередками на площі близько 25 га.

З 15 години стрільби призупинили. О 20:40 пожежу локалізували на площі близько 30 га. Втім, станом на ранок вівторка гасіння пожежі триває. До роботи залучено 12 одиниць техніки й 142 людини, зазначають рятувальники.

На місці події працює оперативна група головного управління ДСНС в області на чолі з в.о. начальника ГУ ДСНС у Дніпропетровській області Ігорем Логвіненком.

Нагадаємо, що в Херсонській області, поблизу с. Кринки Олешківського району, на території Дніпровського лісництва окремими осередками горіла лісова підстилка на площі близько 5 гектарів.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

18 07 2017 10:37
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Війна по той бік фронту: де і як воїни АТО можуть безкоштовно лікувати вірус гепатиту

Війна по той бік фронту: де і як воїни АТО можуть безкоштовно лікувати вірус гепатиту

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.