На Дніпропетровщині пожежники гасять пожежу на полігоні
Займання на полігоні у Новомосковському районі сталося о 10:42 понеділка, 17 липня, інформує Державна служба з надзвичайних ситуацій.
За попередніми даними, внаслідок проведення навчальних стрільб загорілася суха трава та лісова підстилка окремими осередками на площі близько 25 га.
З 15 години стрільби призупинили. О 20:40 пожежу локалізували на площі близько 30 га. Втім, станом на ранок вівторка гасіння пожежі триває. До роботи залучено 12 одиниць техніки й 142 людини, зазначають рятувальники.
На місці події працює оперативна група головного управління ДСНС в області на чолі з в.о. начальника ГУ ДСНС у Дніпропетровській області Ігорем Логвіненком.
Нагадаємо, що в Херсонській області, поблизу с. Кринки Олешківського району, на території Дніпровського лісництва окремими осередками горіла лісова підстилка на площі близько 5 гектарів.
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