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На Дніпропетровщині пожежники загасили масштабну пожежу на полігоні

Площа пожежі оцінюється у 30 гектарів
Масштабну пожежу на військовому полігоні у селищі Гвардійському Новомосковському районі Дніпропетровської області загасили.
На Дніпропетровщині пожежники загасили масштабну пожежу на полігоні Фото: Facebook ДСНС

Про заявив керівник прес-служби обласного управління Державної служби надзвичайних ситуацій Дар’я Гречищева, інформує "Радіо Свобода"

Зараз на місці чергують 40 одиниць пожежної техніки і три підрозділи служби. Площа пожежі оцінюється у 30 гектарів. За попередніми даними, причиною загоряння стали навчальні стрільби.

Збитки від пожежі ще не встановлені. За даними лісгоспу, верховий ліс не постраждав, згоріла лише суха трава і підстилка хвойного лісу.

Нагадаємо, пожежа спалахнула вранці 17 липня на території полігону військової частини А1363 Міністерства оборони України в результаті проведення навчальних стрільб сталося загорання сухої трави та лісової підстилки окремими осередками на площі близько 25 га.

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19 07 2017 14:59
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