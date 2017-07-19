На Дніпропетровщині пожежники загасили масштабну пожежу на полігоні
Про заявив керівник прес-служби обласного управління Державної служби надзвичайних ситуацій Дар’я Гречищева, інформує "Радіо Свобода".
Зараз на місці чергують 40 одиниць пожежної техніки і три підрозділи служби. Площа пожежі оцінюється у 30 гектарів. За попередніми даними, причиною загоряння стали навчальні стрільби.
Збитки від пожежі ще не встановлені. За даними лісгоспу, верховий ліс не постраждав, згоріла лише суха трава і підстилка хвойного лісу.
Нагадаємо, пожежа спалахнула вранці 17 липня на території полігону військової частини А1363 Міністерства оборони України в результаті проведення навчальних стрільб сталося загорання сухої трави та лісової підстилки окремими осередками на площі близько 25 га.
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