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На Дніпропетровщині співробітники держбанку вкрали з карток переселенців півмільйона гривень

Шахраї "користувалися" оформленими, але не виданими картками клієнтів з числа вимушених переселенців
У Дніпропетровській області викрили керівників відділення одного з державних банків України, які привласнили півмільйона гривень клієнтів установи.
На Дніпропетровщині співробітники держбанку вкрали з карток переселенців півмільйона гривень Фото: 1prime.ru

Правоохоронці встановили, що в. о. керуючого відділенням банку і його підлегла розробили протиправний механізм. Зловмисники "користувалися" оформленими, але не виданих картками клієнтів з числа вимушених переселенців. Чиновники самостійно встановлювали ПІН-коди та через банкомати знімали гроші.

"Коли клієнти банку зверталися із заявою про зникнення грошей з рахунку, то чиновниці видавали готівку, які знімали з будь-якого іншого карткового рахунку клієнтів банку", - повідомляє ГУ НП в області.

Співробітники спецслужби задокументували, що таким чином чиновники банку встигли незаконно привласнити понад півмільйона гривень.

В рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України, триває комплекс слідчих заходів. Обвинувальний акт стосовно керівника відділення вже направлено до суду.

Нагадаємо, що четверо бухгалтерів поліції Київщини протягом 9 років отримували зарплати за 23 підставних осіб. Вони заволоділи бюджетними коштами на загальну суму понад 12 млн грн.

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10 06 2018 23:32
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