На Дніпропетровщині співробітники держбанку вкрали з карток переселенців півмільйона гривень
Правоохоронці встановили, що в. о. керуючого відділенням банку і його підлегла розробили протиправний механізм. Зловмисники "користувалися" оформленими, але не виданих картками клієнтів з числа вимушених переселенців. Чиновники самостійно встановлювали ПІН-коди та через банкомати знімали гроші.
"Коли клієнти банку зверталися із заявою про зникнення грошей з рахунку, то чиновниці видавали готівку, які знімали з будь-якого іншого карткового рахунку клієнтів банку", - повідомляє ГУ НП в області.
Співробітники спецслужби задокументували, що таким чином чиновники банку встигли незаконно привласнити понад півмільйона гривень.
В рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України, триває комплекс слідчих заходів. Обвинувальний акт стосовно керівника відділення вже направлено до суду.
Нагадаємо, що четверо бухгалтерів поліції Київщини протягом 9 років отримували зарплати за 23 підставних осіб. Вони заволоділи бюджетними коштами на загальну суму понад 12 млн грн.
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