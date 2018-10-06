На Дніпропетровщині співробітники держбанку вкрали з карток переселенців півмільйона гривень

Шахраї "користувалися" оформленими, але не виданими картками клієнтів з числа вимушених переселенців

У Дніпропетровській області викрили керівників відділення одного з державних банків України, які привласнили півмільйона гривень клієнтів установи.

Правоохоронці встановили, що в. о. керуючого відділенням банку і його підлегла розробили протиправний механізм. Зловмисники "користувалися" оформленими, але не виданих картками клієнтів з числа вимушених переселенців. Чиновники самостійно встановлювали ПІН-коди та через банкомати знімали гроші.

"Коли клієнти банку зверталися із заявою про зникнення грошей з рахунку, то чиновниці видавали готівку, які знімали з будь-якого іншого карткового рахунку клієнтів банку", - повідомляє ГУ НП в області.

Співробітники спецслужби задокументували, що таким чином чиновники банку встигли незаконно привласнити понад півмільйона гривень.

В рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України, триває комплекс слідчих заходів. Обвинувальний акт стосовно керівника відділення вже направлено до суду.

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