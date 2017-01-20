На Дніпропетровщині спіймали на хабарництві двох поліцейських

Керівників Апостолівського відділення поліції Дніпропетровської області викрито у хабарництві.

Чиновники вимагали 20 тисяч гривень з місцевого жителя за закриття кримінального провадження, повідомляє прес-служба Нацполіції.

Згідно з повідомленням, чоловік звернувся з відповідною заявою до УВБ поліції, де розповів, що деякий час тому він в лісі заготовив дрова. Мав намір забрати їх власним автомобілем, проте його затримала поліція за нелегальну вирубку лісу. Автомобіль вилучили, щодо порушника почали кримінальне провадження за ст.246 (незаконна вирубка лісу) КК України.

"Згодом чоловік навідався у відділення поліції, щоб вирішити питання повернення автомобіля. Але начальник Апостолівського ОП разом зі своїм заступником поставили умову - 20 тисяч гривень за машину і закриття кримінального провадження. Правда, потім чиновники погодилися на суму в 15 тисяч гривень", - йдеться в повідомленні.



Фото: npu.gov.ua

За сприяння керівництва поліції ГУ в Дніпропетровській області внутрішньою безпекою було задокументовано два етапи передачі коштів - 3 і 12 тисяч гривень. Після отримання другого "траншу" неправомірної вигоди старшого лейтенанта і майора поліції затримали з речовими доказами.

Слідчим відділом обласної прокуратури щодо фігурантів розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст.368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовцем) КК України. 29-річного начальника відділення затримано в порядку ст.208 КПК України. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу його заступнику.

Нагадаємо, що все керівництво Львівської митниці ДФС відсторонено від виконання службових обов’язків на час проведення службового розслідування щодо отримання неправомірної вигоди одним з чиновників митниці.