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На Дніпропетровщині травмувались восьмеро військових через вибух

Троє з них у важкому стані
У Дніпропетровській області на 239 загальновійськовому полігоні під час проведення змагання отримали травми вісім військових.
На Дніпропетровщині травмувались восьмеро військових через вибух Фото: Андрій Поліковський / iPress.ua

"20 липня під час проведення змагань на кращий танковий екіпаж на 239 загальновійськовому полігоні отримали травми вісім військовослужбовців. Чотирьох госпіталізовано до Дніпропетровського військового госпіталю, трьох - до обласної клінічної лікарні ім. Мечникова, один військовослужбовець перебуває у 68 військовому госпіталі (смт. Черкаське)", - повідомляє прес-служба Оперативного командування "Схід".

Попередньо встановлено, що військовослужбовці отримали травми в результаті вибуху інженерного боєприпасу.

Для з'ясування причин і обставин події розпочато службове розслідування.

Військовою прокуратурою Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України за фактом поранення військовослужбовців відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 414 КК України (порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточуючих).

"Встановлено, що згідно з наказом командира військової частини на полігоні поблизу с. Черкаське Дніпропетровської області було сплановано проведення навчальних стрільб з Т-64Б. Близько 8:00 в результаті намотування детонуючого шнура від переносної установки розмінування на каток танка спрацював детонатор, у результаті чого 8 військовослужбовців, що знаходилися неподалік, отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості", - уточнили в прокуратурі.

П'ятеро військовослужбовців мають травми середнього ступеня тяжкості, троє - у важкому стані.

Нагадаємо, 10 липня на полігоні "Широкий Лан" у Миколаївській області загинув військовослужбовець 79-ї окремої десантно-штурмової бригади Збройних Сил старшина Руслан Шпинда.

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20 07 2017 18:22
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