На Дніпропетровщині травмувались восьмеро військових через вибух

Троє з них у важкому стані

У Дніпропетровській області на 239 загальновійськовому полігоні під час проведення змагання отримали травми вісім військових.

"20 липня під час проведення змагань на кращий танковий екіпаж на 239 загальновійськовому полігоні отримали травми вісім військовослужбовців. Чотирьох госпіталізовано до Дніпропетровського військового госпіталю, трьох - до обласної клінічної лікарні ім. Мечникова, один військовослужбовець перебуває у 68 військовому госпіталі (смт. Черкаське)", - повідомляє прес-служба Оперативного командування "Схід".

Попередньо встановлено, що військовослужбовці отримали травми в результаті вибуху інженерного боєприпасу.

Для з'ясування причин і обставин події розпочато службове розслідування.

Військовою прокуратурою Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України за фактом поранення військовослужбовців відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 414 КК України (порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточуючих).

"Встановлено, що згідно з наказом командира військової частини на полігоні поблизу с. Черкаське Дніпропетровської області було сплановано проведення навчальних стрільб з Т-64Б. Близько 8:00 в результаті намотування детонуючого шнура від переносної установки розмінування на каток танка спрацював детонатор, у результаті чого 8 військовослужбовців, що знаходилися неподалік, отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості", - уточнили в прокуратурі.

П'ятеро військовослужбовців мають травми середнього ступеня тяжкості, троє - у важкому стані.

Нагадаємо, 10 липня на полігоні "Широкий Лан" у Миколаївській області загинув військовослужбовець 79-ї окремої десантно-штурмової бригади Збройних Сил старшина Руслан Шпинда.