На Дніпропетровщині цілому місту вимкнуть воду за борги
Це пов'язано із заборгованістю КП "Новомосковськ водоканал". Станом на 27 квітня КП "Новомосковськ водоканал" має заборгованість за використані послуги центрального водопостачання на суму понад 11,4 млн грн, повідомили у прес-службі КП "Дніпроводоканал" виданню "Информатор".
4 травня КП "Дніпроводоканал" обмежить подачу води на КП "Новомосковськ водоканал".
Місто Новомосковськ розташоване за 27 км від Дніпра. Кількість населення – 70,5 тис. осіб.
Нагадаємо, заборгованість українців за житлово-комунальні послуги зросла до рекордних 42,7 млрд грн, а нові правила отримання субсидій призведуть до масових черг і відмов.
Майже в усьому Києві, крім Деснянського і Дніпровського районів, відключать гарячу воду до 1 червня.
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