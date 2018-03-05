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На Дніпропетровщині цілому місту вимкнуть воду за борги

Без централізованого водопостачання залишиться 70-тисячне місто
У Новомосковську Дніпропетровської області 4 травня відключать подачу води.
На Дніпропетровщині цілому місту вимкнуть воду за борги Фото: gettyimages.com

Це пов'язано із заборгованістю КП "Новомосковськ водоканал". Станом на 27 квітня КП "Новомосковськ водоканал" має заборгованість за використані послуги центрального водопостачання на суму понад 11,4 млн грн, повідомили у прес-службі КП "Дніпроводоканал" виданню "Информатор".

4 травня КП "Дніпроводоканал" обмежить подачу води на КП "Новомосковськ водоканал".

Місто Новомосковськ розташоване за 27 км від Дніпра. Кількість населення – 70,5 тис. осіб.

Нагадаємо, заборгованість українців за житлово-комунальні послуги зросла до рекордних 42,7 млрд грн, а нові правила отримання субсидій призведуть до масових черг і відмов.

Майже в усьому Києві, крім Деснянського і Дніпровського районів, відключать гарячу воду до 1 червня.

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