У Павлограді вандали розмалювали пам'ятники на могилах бійців АТО, - ВІДЕО
Про це повідомила волонтер Анна Третяк-Желіховська на своїй сторінці у Facebook
"Тільки вчора півміста провело в останню путь нашого побратима Андрійка Борисенка, як знову ці тварі ходять по кістках наших загиблих захисників... Сьогодні вранці виявили, що на центральному кладовищі міста по вул. Шутя на Алеї пам'яті наших полеглих хлопців вандали-сєпари замалювали балоном фарби портрети і інформацію на семи гранітних пам'ятниках бійців АТО. В тому числі Петра Карташова, Володимира Милосердова, Андрія Михайленка, Дениса Камєнєва, Сергія Тафійчука", - написала Третяк-Желіховська.
Нагадаємо, в Одесі невідомі вандали в ніч на суботу, 23 грудня, облили червоною фарбою Пам'ятний знак загиблим воїнам АТО, встановлений на проспекті Тараса Шевченка - перед адмінбудівлею облдержадміністрації.
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