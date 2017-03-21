На Дніпропетровщині відкликали депутата від БПП

Водночас сам екс-депутат всі звинувачення відкидає та заявляє, що збір підписів щодо його відкликання "був організований керівництвом місцевої організації партії на порушення законодавства"

У Дніпропетровській області в Кам’янському вперше в Україні відкликали депутата міської ради.

Ініціативна група зібрала в Кам’янському понад 1800 підписів виборців за відкликання депутата від БПП Юрія Литвиненка. Постанову про припинення повноважень депутата ухвалила Кам’янська територіальна виборча комісія.

В партії "Блок Петра Порошенка – "Солідарність" повідомили, що рішення про відкликання депутата ухвалили на партійному з’їзді 17 березня та пояснили, що партійна перевірка встановила низку порушень, зокрема, відсутність роботи з виборцями на окрузі. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

"Після виборів Юрій Литвиненко уникав виконання депутатських обов’язків, через що був виключений зі складу фракції, а також став фігурантом кримінальних проваджень через виявлені факти зловживання службовим становищем та нецільового використання коштів", – зазначили в партії.

Водночас сам екс-депутат всі звинувачення відкидає та заявляє, що збір підписів щодо його відкликання "був організований керівництвом місцевої організації партії на порушення законодавства".

"Не було жодної статті Конституції, яку б я порушив і це було б доведено в суді. Цього року я надав допомогу виборцям, інвалідам, підшефній школі 10 разів. Звіт про мою роботу за 2016 рік в грудні був оприлюднений. З 14 сесій на 12 я був присутній, на двох не був через хворобу. Я був депутатом шести скликань міськради, я є радником мера, але це нікого не спинило", – сказав Литвиненко.

За словами Литвиненка, наразі він вивчає документи про своє відкликання, щоб визначитись з подальшими діями, та не виключає оскарження рішення в суді.

Закон про місцеві вибори, ухвалений у 2015 році, передбачає можливість відкликання депутата місцевої ради, який не справляється зі своїми обов’язками.