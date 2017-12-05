На Дніпропетровщині викрили посадовців на розтраті понад 2 млн бюджетних коштів

Кошти були виділені на проведення та реалізацію землевпорядних проектів у Кривому Розі

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) спільно з прокуратурою та фіскальною службою викрили механізм розкрадання чиновниками державних коштів, виділених на проведення та реалізацію землевпорядних проектів у Кривому Розі Дніпропетровської області.

Правоохоронці встановили, що протягом 2015-2016 років з міського бюджету було виділено приватним підрядникам майже чотири мільйони гривень на проведення цих робіт. Під час перевірки документації співробітники спецслужби встановили, що реальний обсяг наданих послуг не відповідає звітним даним більше ніж у два рази, повідомляє прес-служба СБУ.

"Понад два мільйони гривень комерсанти привласнили за змовою з керівником одного з управлінь Криворізької міської ради. Оперативники СБ України задокументували, що гроші перераховувалися на рахунки фіктивних фірм та виводились у "тінь", - зазначили в прес-службі.

Під час слідчих дій правоохоронці затримали посадовця, який організував оборудку з бюджетними коштами.

Чиновнику повідомлено про підозру у скоєнні злочину за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Триває досудове слідство.

Нагадаємо, що співробітники прокуратури затримали в Київській області голову сільської ради, підозрюваного у хабарництві.