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На Дніпропетровщині виявили лікарню, у якій силою тримали 13 осіб

Одному зі співробітників установи повідомлено про підозру у вчиненні кримінального злочину
У с. Василівка (Солонянський р-н, Дніпропетровська обл.) був виявлений реабілітаційний центр, де проти волі утримувалися 13 осіб.
На Дніпропетровщині виявили лікарню, у якій силою тримали 13 осіб Фото: fil0saf.livejournal.com

Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури в понеділок, 29 січня.

"У січні 2018 року під час досудового розслідування в кримінальному провадженні за фактом позбавлення волі 23-річного громадянина правоохоронними органами встановлено, що він незаконно утримувався в реабілітаційному центрі в с. Василівка Солонянського району проти його волі", - йдеться в повідомленні.

Окрім молодої людини, зазначили в прокуратурі, за згаданою адресою було виявлено ще 12 осіб, які також незаконно утримувалися в зазначеному закладі.

Прокуратура відкрила кримінальне провадження, одному зі співробітників установи повідомлено про підозру у вчиненні кримінального злочину, встановлюються інші причетні до злочину особи.

Нагадаємо, що у Волинській області в одному з житлових будинків незаконно утримувались понад 30 людей під приводом надання реабілітації та лікування від наркотичної залежності, а також хронічного алкоголізму.

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29 01 2018 21:38
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