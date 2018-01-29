На Дніпропетровщині виявили лікарню, у якій силою тримали 13 осіб
Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури в понеділок, 29 січня.
"У січні 2018 року під час досудового розслідування в кримінальному провадженні за фактом позбавлення волі 23-річного громадянина правоохоронними органами встановлено, що він незаконно утримувався в реабілітаційному центрі в с. Василівка Солонянського району проти його волі", - йдеться в повідомленні.
Окрім молодої людини, зазначили в прокуратурі, за згаданою адресою було виявлено ще 12 осіб, які також незаконно утримувалися в зазначеному закладі.
Прокуратура відкрила кримінальне провадження, одному зі співробітників установи повідомлено про підозру у вчиненні кримінального злочину, встановлюються інші причетні до злочину особи.
Нагадаємо, що у Волинській області в одному з житлових будинків незаконно утримувались понад 30 людей під приводом надання реабілітації та лікування від наркотичної залежності, а також хронічного алкоголізму.
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