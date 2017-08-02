На Дніпропетровщині за допомогою ДНК-експертиз ідентифікували 314 загиблих бійців АТО
З початку АТО в Дніпропетровську область привезли тіла 1 407 захисників України, повідомили в управлінні взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи Дніпропетровської ОДА.
Із загальної кількості 484 учасників бойових дій - жителі Дніпропетровської області. Рідні впізнали 834 загиблих воїнів.
Бійців, імена яких не можуть встановити відразу, ховають на Краснопільському кладовищі в Дніпрі. Всього тут поховали 293 невідомих солдатів.
На сьогодні неопізнаними залишаються більше сотні бійців.
У ході проведення антитерористичної операції на Донбасі всього загинуло понад 3 тис. співробітників різних силових структур України.
Нагадаємо, що в селі Посухів, що в Тернопільської області покінчив життя самогубством учасник АТО.
Відзначимо, що в 2016 році в зоні АТО бойові втрати української армії склали 211 військових, небойові - 256. Серед загиблих не в бою - 68 самогубців.
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