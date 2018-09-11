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На Дніпропетровщині застрелився одинадцятикласник

Сім'я хлопця на обліку не перебувала і вважається благополучною
Поліція розслідує обставини, за яких у Першотравенську на Дніпропетровщині застрелився 16-річний хлопець, учень 11 класу однієї з місцевих шкіл.
На Дніпропетровщині застрелився одинадцятикласник Фото: gettyimages.com

Про це повідомили у відділі комунікації ГУНП у Дніпропетровській області, пише "Укрінформ".

"7 листопада близько 18:00 у поліцію надійшов виклик від батька, який виявив свого сина з простреленою головою. Поруч з хлопцем знайшли перероблений стартовий пістолет. Передсмертну записку він не залишив", – зазначили в поліції.

Батько хлопчика одразу викликав швидку, однак від отриманої травми хлопець помер у лікарні.

Сім'я на обліку не перебувала і вважається благополучною.

Окрім того, зараз поліція також встановлює обставини, за яких намагався покінчити з життям 11-річний школяр у Дніпрі.

"З початку поточного року на Дніпропетровщині зафіксовано 12 фактів самогубств серед неповнолітніх та 13 спроб самогубств. Поліція закликає батьків бути уважнішими до дітей. Вони першими мають помітити зміни в настроях дитини, депресивний стан та інші ознаки, які можуть призвести до трагічних наслідків. Для дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах працює Національна дитяча "гаряча" лінія. За телефонами 116 111, 0 800 500 225 кожна дитина може отримати безкоштовну анонімну консультацію юриста або психолога", – зазначили в поліції.

Нагадаємо, Україна перебуває серед перших 25 країн світу за показником смертності від самогубства – 15,3 на 100 тис. населення у 2017 році.

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09 11 2018 22:41
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