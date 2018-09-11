На Дніпропетровщині застрелився одинадцятикласник

Про це повідомили у відділі комунікації ГУНП у Дніпропетровській області, пише "Укрінформ".

"7 листопада близько 18:00 у поліцію надійшов виклик від батька, який виявив свого сина з простреленою головою. Поруч з хлопцем знайшли перероблений стартовий пістолет. Передсмертну записку він не залишив", – зазначили в поліції.

Батько хлопчика одразу викликав швидку, однак від отриманої травми хлопець помер у лікарні.