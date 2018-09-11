На Дніпропетровщині застрелився одинадцятикласник
Про це повідомили у відділі комунікації ГУНП у Дніпропетровській області, пише "Укрінформ".
"7 листопада близько 18:00 у поліцію надійшов виклик від батька, який виявив свого сина з простреленою головою. Поруч з хлопцем знайшли перероблений стартовий пістолет. Передсмертну записку він не залишив", – зазначили в поліції.
Батько хлопчика одразу викликав швидку, однак від отриманої травми хлопець помер у лікарні.
Сім'я на обліку не перебувала і вважається благополучною.
Окрім того, зараз поліція також встановлює обставини, за яких намагався покінчити з життям 11-річний школяр у Дніпрі.
"З початку поточного року на Дніпропетровщині зафіксовано 12 фактів самогубств серед неповнолітніх та 13 спроб самогубств. Поліція закликає батьків бути уважнішими до дітей. Вони першими мають помітити зміни в настроях дитини, депресивний стан та інші ознаки, які можуть призвести до трагічних наслідків. Для дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах працює Національна дитяча "гаряча" лінія. За телефонами 116 111, 0 800 500 225 кожна дитина може отримати безкоштовну анонімну консультацію юриста або психолога", – зазначили в поліції.
Нагадаємо, Україна перебуває серед перших 25 країн світу за показником смертності від самогубства – 15,3 на 100 тис. населення у 2017 році.
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