На Дніпропетровщині жінка загинула в результаті вибуху електроприладу, в якому була захована вибухівка

Вчора, 7 квітня, в приватному будинку в Дніпропетровській області стався вибух саморобного вибухового пристрою, замаскованого під побутовий електроприлад.

"Сьогодні в Дніпропетровській області сталося жорстоке вбивство жінки. Вранці до чергової частини відділу поліції від диспетчера служби ДСНС надійшло повідомлення, що в приватному будинку стався вибух газу і виявлений труп жінки-власниці 1972 р.н., з множинними осколковими пораненнями обличчя та рук", - повідомив перший заступник голови Національної поліції В'ячеслав Аброськін на своїй сторінці в Facebook.

В руках жінки спрацював саморобний вибуховий пристрій, замаскований під побутовий електроприлад.

"В середині нього знаходився, ймовірно, корпус гранати з електродетонатором, який, в свою чергу, був підключений до проводів живлення приладу", - написав Аброськін.



Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

Під час проведення необхідних заходів було встановлено, що на початку березня у дворі свого будинку жінка разом з чоловіком знайшли пакет з електричним побутовим приладом і ще деякими речами. Вони оглянули пакет і вирішили залишити його собі.



Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

"Швидше за все, сьогодні вранці жінка вирішила використовувати цей побутовий електроприлад, приєднала його до електромережі і в цей час пролунав вибух", - зазначив заступник голови Нацполіції.

Поліція проводить заходи, спрямовані на встановлення особи, яка виготовила пристрій, а також з'ясування, чи було це спрямовано на позбавлення життя саме цієї жінки.

Відзначимо, що 15 березня у Києві на Троєщині на проспекті Маяковського чоловік жбурнув вибухівку в поліцейських. Внаслідок детонації вибухового пристрою було пошкоджено поліцейський автомобіль Toyota Prius (автівку прошило осколками, також розбите скло), торгівельний кіоск та павільйон громадського транспорту.

Самі ж поліцейські, за попередніми даними, серйозно не постраждали.