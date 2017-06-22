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На Дніпропетровщині жінку оштрафували за георгіївську стрічку

На місці події поліцейські склали адміністративний протокол
В Дніпрі під час масового заходу, присвяченого Дню скорботи та вшанування пам'яті жертв Другої світової війни, у жінки було вилучено георгіївську стрічку.
На Дніпропетровщині жінку оштрафували за георгіївську стрічку Фото: з вільних джерел

На місці події поліцейські склали адміністративний протокол за ст. 173-3 КУпАП (виготовлення та пропаганда георгіївської (гвардійської) стрічки).

"Загалом публічну безпеку забезпечували 60 співробітників поліції", - наголошується у повідомленні прес-служби Нацполіції Дніпропетровщини.

Нагадаємо, 15 червня набув чинності Закон України "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо заборони виробництва і пропаганди георгіївської (гвардійської) стрічки".

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22 06 2017 13:40
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