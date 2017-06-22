CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ Дніпрі під час масового заходу, присвяченого Дню скорботи та вшанування пам'яті жертв Другої світової війни, у жінки було вилучено георгіївську стрічку.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Дніпропетровщині жінку оштрафували за георгіївську стрічку
На місці події поліцейські склали адміністративний протокол
Фото: з вільних джерел
На місці події поліцейські склали адміністративний протокол за ст. 173-3 КУпАП (виготовлення та пропаганда георгіївської (гвардійської) стрічки).
"Загалом публічну безпеку забезпечували 60 співробітників поліції", - наголошується у повідомленні прес-служби Нацполіції Дніпропетровщини.
Нагадаємо, 15 червня набув чинності Закон України "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо заборони виробництва і пропаганди георгіївської (гвардійської) стрічки".
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22 06 2017 13:40 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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