На Дніпропетровщині жінку оштрафували за георгіївську стрічку На місці події поліцейські склали адміністративний протокол

В Дніпрі під час масового заходу, присвяченого Дню скорботи та вшанування пам'яті жертв Другої світової війни, у жінки було вилучено георгіївську стрічку.

Фото: з вільних джерел

На місці події поліцейські склали адміністративний протокол за ст. 173-3 КУпАП (виготовлення та пропаганда георгіївської (гвардійської) стрічки). "Загалом публічну безпеку забезпечували 60 співробітників поліції", - наголошується у повідомленні прес-служби Нацполіції Дніпропетровщини. Нагадаємо, 15 червня набув чинності Закон України "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо заборони виробництва і пропаганди георгіївської (гвардійської) стрічки".

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію