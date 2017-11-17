CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВранці 17 листопада, на мосту у Кам'янському Дніпропетровської області через туман зіткнулися 10 автомобілів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Дніпропетровщині зіткнулись десять автівок через туман
На місці події працює швидка і поліція
Фото: sobitie.com.ua
Про це повідомляє місцеве видання "Событие".
У масовій аварії постраждали Opel Vectra, Opel Vivaro, Cherry Tiggo, Volkswagen Passat, Chevrolet Niva, "Москвич", Lexus, Ford Sierra, "ЛАДА 99" і автобус ПАЗ.
На місці події працює швидка і поліція.
До медиків звернулися двоє постраждалих - чоловік з черепно-мозковою травмою і жінка з забоєм ребер. Від госпіталізації потерпілі відмовилися.
Водії постраждалих автомобілів не можуть пояснити, яке авто спричинило аварію.
Через ДТП проїзд по мосту обмежений, тут утворився затор.
Нагадаємо, вчора у Національній поліції України повідомили, що працівник посольства Росії в центрі Києва збив трьох осіб.
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17 11 2017 16:22 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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