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На Дніпропетровщині зіткнулись десять автівок через туман

На місці події працює швидка і поліція
Вранці 17 листопада, на мосту у Кам'янському Дніпропетровської області через туман зіткнулися 10 автомобілів.
На Дніпропетровщині зіткнулись десять автівок через туман Фото: sobitie.com.ua

Про це повідомляє місцеве видання "Событие".

У масовій аварії постраждали Opel Vectra, Opel Vivaro, Cherry Tiggo, Volkswagen Passat, Chevrolet Niva, "Москвич", Lexus, Ford Sierra, "ЛАДА 99" і автобус ПАЗ.

На місці події працює швидка і поліція.

До медиків звернулися двоє постраждалих - чоловік з черепно-мозковою травмою і жінка з забоєм ребер. Від госпіталізації потерпілі відмовилися.

Водії постраждалих автомобілів не можуть пояснити, яке авто спричинило аварію.

Через ДТП проїзд по мосту обмежений, тут утворився затор.

Нагадаємо, вчора у Національній поліції України повідомили, що працівник посольства Росії в центрі Києва збив трьох осіб.

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17 11 2017 16:22
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