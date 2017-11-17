На Дніпропетровщині зіткнулись десять автівок через туман На місці події працює швидка і поліція

Вранці 17 листопада, на мосту у Кам'янському Дніпропетровської області через туман зіткнулися 10 автомобілів.

Фото: sobitie.com.ua

Про це повідомляє місцеве видання "Событие". У масовій аварії постраждали Opel Vectra, Opel Vivaro, Cherry Tiggo, Volkswagen Passat, Chevrolet Niva, "Москвич", Lexus, Ford Sierra, "ЛАДА 99" і автобус ПАЗ. На місці події працює швидка і поліція. До медиків звернулися двоє постраждалих - чоловік з черепно-мозковою травмою і жінка з забоєм ребер. Від госпіталізації потерпілі відмовилися. Водії постраждалих автомобілів не можуть пояснити, яке авто спричинило аварію. Через ДТП проїзд по мосту обмежений, тут утворився затор. Нагадаємо, вчора у Національній поліції України повідомили, що працівник посольства Росії в центрі Києва збив трьох осіб.

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