На Дніпропетровщині зупинився металургійний гігант: триває акція протесту

Вимога забезпечити безпечні умови праці на підприємстві – одна з основних у колективному трудовому спорі із роботодавцем

Працівники заводу залізничного цеху "АрселорМіттал Кривий Ріг" розпочали акцію протесту, вимагаючи належні умови праці та підвищення заробітної плати.

Про це йдеться на сайті Конфедерації вільних профспілок. З 7-ї години ранку 16 травня на ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" робітники відмовилися працювати на несправній техніці й це фактично паралізувало роботу всього підприємства, бо жоден локомотив не зрушив з місця.

За словами голови тамтешнього первинного осередку НПГУ Юрія Самойлова, вимога забезпечити безпечні умови праці на підприємстві – одна з основних у колективному трудовому спорі із роботодавцем, зареєстрованому спільним представницьким органом первинних осередків профспілкових організацій, що діють на ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг".

"Оскільки залізничний транспорт обслуговує все виробництво на ПАТ, тобто доставляє сировину й вивозить готову продукцію, то у результаті вже зупинилися й мартенівський та конверторний цехи. А це може призвести до катастрофічних наслідків", – пояснив Юрій Самойлов.

"ArcelorMittal Кривий Ріг" - найбільший виробник сталевого прокату в Україні. Спеціалізується на випуску довгомірного прокату, зокрема, арматури і катанки. ArcelorMittal володіє в Україні найбільшим гірничо-металургійним комбінатом "ArcelorMittal Кривий Ріг" і низкою малих компаній, зокрема, ПАТ "ArcelorMittal Берислав".

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