На Дніпропетровщині зупинився металургійний гігант: триває акція протесту
Про це йдеться на сайті Конфедерації вільних профспілок. З 7-ї години ранку 16 травня на ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" робітники відмовилися працювати на несправній техніці й це фактично паралізувало роботу всього підприємства, бо жоден локомотив не зрушив з місця.
За словами голови тамтешнього первинного осередку НПГУ Юрія Самойлова, вимога забезпечити безпечні умови праці на підприємстві – одна з основних у колективному трудовому спорі із роботодавцем, зареєстрованому спільним представницьким органом первинних осередків профспілкових організацій, що діють на ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг".
"Оскільки залізничний транспорт обслуговує все виробництво на ПАТ, тобто доставляє сировину й вивозить готову продукцію, то у результаті вже зупинилися й мартенівський та конверторний цехи. А це може призвести до катастрофічних наслідків", – пояснив Юрій Самойлов.
"ArcelorMittal Кривий Ріг" - найбільший виробник сталевого прокату в Україні. Спеціалізується на випуску довгомірного прокату, зокрема, арматури і катанки. ArcelorMittal володіє в Україні найбільшим гірничо-металургійним комбінатом "ArcelorMittal Кривий Ріг" і низкою малих компаній, зокрема, ПАТ "ArcelorMittal Берислав".
Нагадаємо, що в Донецькій області шахтарі ДП "Селидіввугілля" заблокували дві дороги і вимагають виплати боргів по зарплаті.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Знайти себе на театральній сцені. І не загубити в суспільстві
- ВІДЕО З чим Україна їде на Каннський фестиваль?
- ВІДЕО Грицак: Україна передасть в Міжнародний суд ООН докази обстрілу Маріуполя військовими РФ
- Великий розпродаж: які ласі шматки держава приватизує? - ІНФОГРАФІКА2018 року на Україну чекає велика приватизація 26 крупних підприємств, частина з яких вже роками приносить бюджету лише збитки. Та більшість з них все одно залишається лідерами різних ринків. Кого ж цього року держава планує передати в приватні руки, чим займаються ці компанії та які можуть бути позитивні й негативні наслідки цього процесу?
- Знайти себе на театральній сцені. І не загубити в суспільстві