На Донбас прибула медична гуманітарна допомога з Франції

Гуманітарний вантаж медичного призначення на суму понад 2,1 млн грн з Франції отримають військові і цивільні медичні установи Донецької і Луганської областей.

"3 січня 2019 р., згідно із запланованими заходами, з Франції прибув гуманітарний вантаж медичного призначення на суму понад 2,1 млн грн. Після розподілу ортези, медичні меблі та апаратура, медодяг і засоби гігієни для хворих, а також багато іншого вирушать у військові та цивільні медичні установи Донецької і Луганської областей", - повідомив прес-центр операції Об'єднаних сил.

Допомогу надано в рамках стратегічної гуманітарної ініціативи командувача Об'єднаних сил "Допомога Схід". Це багатопрофільна і різнопланова програма цілеспрямованих дій з допомоги мирним жителям Донецької і Луганської областей. Проект об'єднав військових, військово-цивільні адміністрації, гуманітарні, транспортні, благодійні організації.

Одним з пріоритетних напрямків є надання гуманітарної допомоги соціально незахищеним людям, хворим, людям з інвалідністю, дітям. Тому на благодійників у погонах чекають, зокрема, Краматорський будинок дитини "Антошка" і Краматорський пологовий будинок.

На сьогодні для медичних і геріатричних установ, будинків інвалідів Донецької та Луганської областей отримано і передано медичне обладнання, меблі, інвалідні візки та інші необхідні лікарям і хворим речі на суму понад 4 млн гривень.

Нагадаємо, ЄС виділив додаткові 4 млн євро на гуманітарну допомогу сходу України у зв’язку з настанням зимового періоду.