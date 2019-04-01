На Донбас прибула медична гуманітарна допомога з Франції
"3 січня 2019 р., згідно із запланованими заходами, з Франції прибув гуманітарний вантаж медичного призначення на суму понад 2,1 млн грн. Після розподілу ортези, медичні меблі та апаратура, медодяг і засоби гігієни для хворих, а також багато іншого вирушать у військові та цивільні медичні установи Донецької і Луганської областей", - повідомив прес-центр операції Об'єднаних сил.
Допомогу надано в рамках стратегічної гуманітарної ініціативи командувача Об'єднаних сил "Допомога Схід". Це багатопрофільна і різнопланова програма цілеспрямованих дій з допомоги мирним жителям Донецької і Луганської областей. Проект об'єднав військових, військово-цивільні адміністрації, гуманітарні, транспортні, благодійні організації.
Одним з пріоритетних напрямків є надання гуманітарної допомоги соціально незахищеним людям, хворим, людям з інвалідністю, дітям. Тому на благодійників у погонах чекають, зокрема, Краматорський будинок дитини "Антошка" і Краматорський пологовий будинок.
На сьогодні для медичних і геріатричних установ, будинків інвалідів Донецької та Луганської областей отримано і передано медичне обладнання, меблі, інвалідні візки та інші необхідні лікарям і хворим речі на суму понад 4 млн гривень.
Нагадаємо, ЄС виділив додаткові 4 млн євро на гуманітарну допомогу сходу України у зв’язку з настанням зимового періоду.
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