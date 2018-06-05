На Донбасі 200 тис. дітей змушені ходити до школи в умовах бойових дій

За останні чотири роки конфлікту в Україні знищені і пошкоджені сотні шкіл

На сході України 200 тис. школярів змушені відвідувати школу в умовах проведення бойових дій.

"Діти вчаться в школах, у стінах яких видно отвори від куль, а вікна закладені мішками з піском. У підвалах обладнані бомбосховища, а у дворах залишаються осколки снарядів. Система освіти на сході України знаходиться під перехресним вогнем вже більше чотирьох років", - наголосила глава представництва UNICEF в Україні Джованна Барберіс, повідомляє DW із посиланням на Дитячий фонд ООН (UNICEF).

Як повідомляє організація, за останні чотири роки конфлікту в Україні знищені і пошкоджені сотні шкіл. Зокрема, протягом останніх 16 місяців - щонайменше 45 шкіл.

"UNICEF та партнери зафіксували як мінімум вісім випадків, коли військові об'єкти і об'єкти збройних груп розміщувалися в межах 500 метрів від дитячих садків та шкіл, а у двох місцях вони були розташовані лише в кількох метрах від навчальних закладів. Крім цього, з початку конфлікту пошкодження отримали ще 700 шкіл на сході України", - йдеться у повідомленні Дитячого фонду ООH.

У UNICEF відзначили, що загрозою для дітей є розташовані по обидва боки лінії розмежування на Донбасі військові об'єкти, зокрема, склади боєприпасів і контрольно-пропускні пункти.

Нагадаємо, за даними ЮНІСЕФ, через війни і крайню бідність 264 млн дітей і підлітків по всьому світу не ходять в школу. В середньому раз на тиждень відбувається один випадок смерті або поранення дитини внаслідок конфліктів. Щороку в різних країнах світу сотні мільйонів дітей та неповнолітніх стають жертвами насильства.

Станом на 2017 рік в результаті бойових дій на Донбасі постраждали 1 млн дітей.