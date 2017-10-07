На Донбасі - 132 заручники, 408 українців зникли безвісти, - Геращенко
"Сьогодні згідно з інформаціэю СБУ у місцях несвободи у Донецькій і Луганській областях на окупованих територіях залишається 132 українці", - розповіла перший заступник Голови Верховної Ради Ірина Геращенко під час "круглого столу" "Безправні і забуті: громадяни України в місцях несвободи на непідконтрольних Україні територіях (Крим, Донбас)", повідомляє інформаційне управління Апарату Верховної Ради України.
За словами Геращенко, 408 українці є такими, що зникли безвісти.
"Ми намагаємося постійно ставити питання про пошук зниклих безвісти і на сьогодні 408 українці є такими, що зникли безвісти. Ця цифра може бути не точною, тому що поки тривають бойові дії точні цифри встановити важко. Коли ми говоримо про зниклих безвісти і про заручників, мова йде і про військових, і про цивільних, і про чоловіків, і про жінок. Держава дуже болюче ставиться до того, що в російській Федерації є сьогодні політв’язні, десять політв’язнів, і також десятки кримських татар, яких вже понад три десятки, які затримані і засуджені за свою проукраїнську позицію", - зазначила Геращенко.
Ініціатор заходу - Комітет з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин спільно з Міжнародним фондом "Відродження".
Учасники "круглого столу", зокрема, обговорять питання становища засуджених та осіб, що утримуються під вартою в Криму та Донбасі; правовий статус громадян України, що утримуються або звільнились з місць несвободи (необхідні зміни на законодавчому рівні); механізми вирішення проблеми повернення (передачі) українських громадян, що перебувають в місцях несвободи на тимчасово непідконтрольних українській владі територіях (існуючі конвенційні механізми, механізм омбудсмена тощо).
Нагадаємо, в ході засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі 21 липня була досягнута домовленість завершити узгодження списку заручників і почати процес обміну до наступного засідання ТКГ 5 липня.
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