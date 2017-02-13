Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

На Донбасі більше 6 тис складають кадрові російські військові, - Геращенко

Україна має докази того, що ескалація конфлікту на Донбасі спровокована російськими бойовиками
Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко розповіла, що понад шість тисяч кадрових російських військових перебувають на Донбасі та беруть участь у збройному конфлікті.
На Донбасі більше 6 тис складають кадрові російські військові, - Геращенко Фото: tv24

"Немає таємниці у тому, що серед 40 тисяч найманців незаконних збройних формувань на Донбасі, які насправді натаскуються кураторами з Росії, і серед цих людей більше 6 тисяч складають кадрові російські військові", – заявила Геращенко, інформує РБК-Україна.

За словами чиновниці, під час зустрічі очільників міністерств закордонних справ "нормандської четвірки", Україна буде наполягати на виконання безпекового і гуманітарного блоків Мінських угод. Зазначимо, що зустріч відбудеться 15 лютого.

"Українська сторона сьогодні має беззаперечні докази того, що ескалація конфлікту на Донбасі була спровокована російськими бойовиками і російською зброєю", – додала Геращенко.

Нагадаємо, що перший віце-спікер Ірина Геращенко заявляла, що жодному депутати чи політичній силі не вдасться нав'язати дискусію здачі території.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

13 02 2017 16:37
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Глибоко стурбовані": як світ відреагував на трагедію в Авдіївці

"Глибоко стурбовані": як світ відреагував на трагедію в Авдіївці

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.


TrendStat