На Донбасі більше 6 тис складають кадрові російські військові, - Геращенко
"Немає таємниці у тому, що серед 40 тисяч найманців незаконних збройних формувань на Донбасі, які насправді натаскуються кураторами з Росії, і серед цих людей більше 6 тисяч складають кадрові російські військові", – заявила Геращенко, інформує РБК-Україна.
За словами чиновниці, під час зустрічі очільників міністерств закордонних справ "нормандської четвірки", Україна буде наполягати на виконання безпекового і гуманітарного блоків Мінських угод. Зазначимо, що зустріч відбудеться 15 лютого.
"Українська сторона сьогодні має беззаперечні докази того, що ескалація конфлікту на Донбасі була спровокована російськими бойовиками і російською зброєю", – додала Геращенко.
Нагадаємо, що перший віце-спікер Ірина Геращенко заявляла, що жодному депутати чи політичній силі не вдасться нав'язати дискусію здачі території.
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