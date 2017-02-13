На Донбасі більше 6 тис складають кадрові російські військові, - Геращенко

Україна має докази того, що ескалація конфлікту на Донбасі спровокована російськими бойовиками

Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко розповіла, що понад шість тисяч кадрових російських військових перебувають на Донбасі та беруть участь у збройному конфлікті.

"Немає таємниці у тому, що серед 40 тисяч найманців незаконних збройних формувань на Донбасі, які насправді натаскуються кураторами з Росії, і серед цих людей більше 6 тисяч складають кадрові російські військові", – заявила Геращенко, інформує РБК-Україна.

За словами чиновниці, під час зустрічі очільників міністерств закордонних справ "нормандської четвірки", Україна буде наполягати на виконання безпекового і гуманітарного блоків Мінських угод. Зазначимо, що зустріч відбудеться 15 лютого.

"Українська сторона сьогодні має беззаперечні докази того, що ескалація конфлікту на Донбасі була спровокована російськими бойовиками і російською зброєю", – додала Геращенко.

Нагадаємо, що перший віце-спікер Ірина Геращенко заявляла, що жодному депутати чи політичній силі не вдасться нав'язати дискусію здачі території.